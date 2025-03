Chile elige este domingo el órgano que redactará la Constitución tras el fracaso del primer intento

Los chilenos están llamados este domingo a las urnas para elegir entre 353 candidatos a las 50 personas –25 hombres y 25 mujeres– que deberán ... redactar una nueva Constitución que derogue la aprobada durante la dictadura de Augusto Pinochet.

La elaboración de una nueva Carta Magna fue la gran promesa con la que en 2021 el entonces presidente, Sebastián Piñera, logró aplacar una ola de protestas sociales. Pero aquel primer intento acometido con un texto elaborado por una mayoría de independientes fracasó al ser rechazado en septiembre de 2022, ya con Gabriel Boric en el poder. Una amplia mayoría de los votantes dijeron 'no' en aquel entonces tras un proceso muy politizado y en el que se ponían negro sobre blanco cuestiones como la plurinacionalidad o el derecho al aborto. Pese a que ocho de cada diez chilenos habían dicho en un referéndum previo que querían una nueva Constitución, casi el 62% de los votantes terminaron rechazando el texto propuesto.

Boric, promotor de 'sí'

Boric, promotor entonces del 'sí', asumió la derrota pero no tiró la toalla e inició un nuevo proceso que vivirá este domingo un nuevo hito. La composición del Consejo Constitucional será clave para determinar la redacción del segundo proyecto constitucional, que no tiene por qué asumir las líneas del borrador anterior, y para relanzar el interés de los ciudadanos en el proceso. No en vano, los sondeos revelan que un 47% de los chilenos tiene «nada o muy poco» interés en estos comicios y que el 62% reconoce que tiene «nada o muy poca» información sobre ellos.