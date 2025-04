Chile busca a más de mil desaparecidos durante la dictadura de Pinochet

¿Dónde están? Es la pregunta que permanece en la memoria de miles de chilenos. Más de 28.000 ciudadanos fueron víctimas de prisión y ... tortura, 2.298 fueron ejecutados y 1.469 detenidos desaparecieron durante la dictadura militar de Augusto Pinochet, entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990. Solo se han encontrado los cuerpos de 307. De los otros no se sabe nada. ¿Dónde están?

Apenas queda una semana para que se cumpla el cincuentenario del golpe de Estado que derrocó al Gobierno elegido democráticamente de Salvador Allende y Gabriel Boric, actual presidente de Chile, ha presentado un Plan Nacional de Búsqueda de las personas que desaparecieron durante el mandato dictatorial. En su discurso del pasado 30 de agosto desde la plaza de la Constitución de Santiago, en una ceremonia a la que asistieron ministros y familiares de las víctimas, pero que no fue apoyada por la oposición derechista, Boric hizo referencia al triste y trágico balance del régimen pinochestista: «Esa cifra nos debe doler, nos debe hacer arder la sangre porque da cuenta de la magnitud de la deuda que tenemos como Estado, y como sociedad».

«Presidente, no quiero morir sin saber dónde está mi hermano. Ya van a ser 50 años y no lo encuentro». Cientos de mensajes como éste aparecieron en las redes sociales tras conocerse el decreto firmado por Boric. Muchos de esos desaparecidos fueron lanzados al mar, enterrados en diferentes sitios, desenterrados y vueltos a enterrar en otro lugar. A esto último le dieron un nombre en clave: 'Operación de retiro de televisores'. Echaban cal sobre los muertos creyendo que borrarían todo tipo de huellas.

Una parte de Chile llora todavía no haber podido encontrar a sus padres, hermanos, hijos o nietos. Otra parte protesta e invita a Boric a que se olvide del pasado y se centre en el presente, en la situación actual del país, donde la economía es frágil, la delincuencia ha crecido y políticamente hoy se vive un conflicto serio por el 'caso Convenios', que ha provocado la dimisión de cinco dirigentes de la coalición presidencial por el escándalo de haber derivado fondos oficiales a fundaciones amigas.

Crímenes de lesa humanidad

El proyecto ha conseguido el apoyo de la expresidenta Michelle Bachelet: «Es importante haber hecho este programa porque cuando uno ve en las encuestas que un porcentaje no menor de la población cree que la democracia da lo mismo que la dictadura, uno dice 'qué horror, aquí estamos ante un peligro'». Bachelet, que fue Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, expuso otro argumento de mayor peso: «Hay cosas que uno no puede perdonar, los crímenes de lesa humanidad jamás serán perdonables, las violaciones de los derechos humanos jamás serán perdonables, el quiebre de la democracia jamás puede ser una excusa».

Pese a las críticas y a la oposición, el presidente de Chile, no obstante, ha establecido una serie de actos de cara a los 50 años del derrocamiento del Gobierno de Allende. La búsqueda de las víctimas de desaparición forzada figuraba entre los principales puntos de su campaña. «No se trata de rencor, se trata de construir un futuro con dignidad. No se trata de pasado, se trata de futuro», subraya Boric, el primer mandatario de izquierda que gobierna el país chileno desde Salvador Allende.

Durante varios años, la búsqueda solo parecía importar a las familias. Algunas comisiones -Rettig y Valech- se ocuparon de las denuncias e intentaron reparar los daños causados, pero hoy «la intención del presidente Boric es la de reconstruir las trayectorias, el recorrido que tuvieron las víctimas tras su detención y desaparición hasta el final», comenta a este periódico el sociólogo Jaime Beltrán. «Más allá de los procesos judiciales, busca saber quienes fueron las personas víctimas de la represión durante la dictadura, conocer su trayectoria de detención y transparentar la información y garantizar su acceso a los familiares, y a toda la sociedad para que esto no se repita nunca más. Y también busca promover la memoria, que este proceso no solo sirva de alivio a los familiares, sino también a quienes buscan, desde diferentes pensamientos políticos, que esto no suceda nunca más y los crímenes no queden impunes».

En este sentido se ha manifestado Carolina Tohá, ministra del Interior y Seguridad Pública: «Entendiendo nuestro pasado es la única forma de no repetir errores y avanzar hacia un mejor futuro. Nuestro desafío es involucrar a las nuevas generaciones para preservar nuestra memoria y proteger los derechos humanos por encima de todo»

El mural de Puente Viejo

Para Javiera Arce-Riffo, activista por los derechos de las mujeres y especialista en procesos políticos, el Plan Nacional de Búsqueda «es una de las estrategias públicas más completas de reparación que hemos visto en este último tiempo. Es una política de Estado, innovadora y necesaria porque todavía tenemos más de 1.100 personas que no han podido ser encontradas y, además vivimos en un contexto especialmente revisionista desde la derecha de lo que sucedió en la dictadura. Por lo tanto, el plan de Boric ha de ser mucho más fuerte», declara a este periódico.

A excepción de la época de la pandemia, cada región maltratada brutalmente por la dictadura ha organizado actos anuales para recordar a las víctimas. En Villarrica, en el Puente Viejo, hoy llamado Rodrigo de Bastidas, donde fueron torturados y asesinados el 10 de octubre de 1973 obreros y mapuches del complejo maderero-forestal Panguipulli, militantes del Movimiento Campesino Revolucionario, que luego fueron arrojados al río Toltén, existe un mural construido en piedra volcánica, llamado la 'Memoria Herida'. En él figuran los nombres de los asesinados, las siglas 'DD' (detenidos y desaparecidos) y la frase inmortal: «¿Dónde están?».