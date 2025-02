Bukele reprende a un periodista español y exige que no le den lecciones de democracia

Nayib Bukele ha arremetido contra la prensa española y, en general, contra todos los críticos a su política, a quienes ha exigido que no le ... den lecciones de «democracia». En su primer discurso como presidente de El Salvador, tras ser reelegido por mayoría en los comicios de este domingo, el mandatario ha relatado su desencuentro con un periodista español que le preguntó «por qué quiere desmantelar la democracia. Yo le dije: ¿Pero de que democracia estás hablando? Democracia significa el poder del pueblo. 'Demos' y 'Kratos'. De ahí viene la palabra democracia», ha explicado Bukele antes de añadir: «Si el pueblo salvadoreño quiere esto, ¿por qué va a venir un periodista español a decirnos lo que los salvadoreños tenemos que hacer? ¿De qué democracia habla? Él habla de la democracia que le dicen sus jefes allá en España. Pero eso no es democracia. Eso sería colonialismo, imperialismo, elitismo, plutocracia. Pueden llamarlo como quieran», ha criticado

El presidente ha recordado que la « democracia es que los salvadoreños» escojan su gobierno, en un mensaje dirigido no solo a los periodistas sinoi también a las organizaciones no gubernamentales y organismos internacionales que le han reprochado la aparente violación de Derechos Humanos registrada en la guerra contra las pandillas. Entre los reproches figura el recorte de libertades y la fundada sospecha de que un considerable número de los miles de detenidos en relación con las maras y la violencia son civiles inocentes o críticos con su régimen.

«No les pedimos nada, no les pedimos dinero, no les pedimos donaciones, no les pedimos ayuda internacional. Lo único que pedimos es respeto», ha manifestado durante su discurso este lunes desde la sece del Palacio Nacional. Bukele ha asegurado que «El Salvador abre las puertas de par en par para los ciudadanos de todos los países del mundo. Queremos que vengan, que nos visiten, que nos conozcan. Queremos ser sus amigos, sus aliados, sus socios. Lo que no vamos a ser es sus lacayos. Y no es simplemente porque tenemos ese derecho, que lo tenemos, sino también porque nosotros ya probamos sus recetas durante 50 años y nunca funcionaron», ha concluido.

El éxito en su lucha contra las pandillas, que durante muchos años puso a El Salvador bajo la violencia, ha sido el gran pilar del éxito y la clave principal para que Nayib Bukele haya asegurado una reelección por mayoría absoluta. «Les hemos pulverizado», se ha ufanado este lunes. Él mismo anunció su victoria durante la noche electoral sin esperar siquiera a que finalizara el recuento, aunque tampoco había muchas dudas. Ha obtenido el 85% de los votos escrutados así que el candidato de Nuevas Ideas será el presidente del país por cinco años más.

Los mismos organismos oficiales invitaron a ejercer durante todo el domingo el derecho al voto. Incluso el propio presidente instó a la población a acudir a las urnas en unas elecciones efectuadas bajo un régimen de excepción. Se trataba de ofrecer un ejemplo de civismo como señaló la propia presidenta del Tribunal Supremo Electoral, Dora Martínez, de mostrar al mundo el cambio que estaba mostrando El Salvador y que otros países vecinos parece que intentaran imitar.

En conferencia de prensa, una vez emitió su voto, Bukele destacó que era importante que la población votara masivamente para «garantizar que tengamos una Asamblea Legislativa que pueda continuar aprobando el régimen de excepción». Defendió que su país tuviera la tasa de presos más alta del mundo porque «El Salvador se había convertido en la capital de homicidios del mundo». Añadió que el país estaba con metástasis, pero que ahora estaba en «radioterapia y vamos a salir sanos ya sin el cáncer de las pandillas». «Creo que lo que viene para El Salvador es un período de prosperidad», dijo a la prensa, a la que se dirigió expresamente: «Ustedes ven que no hay dictadura, que la gente está votando en democracia, ven que la gente no está oprimida y le preguntan y dicen 'estoy feliz'».

Atacó a Luis Almagro, al tiempo que defendía su sistema de gobierno, criticado por suspender libertades y violar derechos humanos: «Viene el secretario general de la OEA a abrazarse con los pandilleros y darle la oportunidad de convertirse en partido político. Entonces esa es la democracia, pero eso no es democracia. Y lo único que tiene es que no es democracia. Es el sufrimiento del pueblo a través de las elites. Nosotros estamos sustituyendo, eliminando ese sistema por la democracia real. El pueblo salvadoreño puede decidir su futuro con la tranquilidad que no te van a matar en la calle, ni te van a robar tu cámara ni va a venir un policía y te la va a quitar. Porque aquí los periodistas son libres. Cuántos periodistas muertos, presos en Latinoamérica. Cuántos hay en El Salvador, ninguno».

Seguridad y más PIB

A primera hora de la mañana, el candidato, que se presentó por el partido Nuevas Ideas, colocó otro tuit en el que destacaba que, a 3 de febrero, El Salvador contabilizaba este año cero homicidios. Todo un hito en una nación que hace no mucho llegó a sufrir el mayor índice de asesinatos de toda su historia: 106 por cada 100.000 habitantes en 2015. Hoy son 2,4. Bukele ha aprovechado el dato para hablar de un país seguro, promocionar el turismo, recibir a muchos inversores y asegurar que tanto el Banco Mundial como JP Morgan afirman que su PIB ha aumentado casi un 3% y puede llegar al 3,9%.

'A votar en paz', rezaba la portada del diario 'El Salvador', que anunciaba que más 6,2 millones de salvadoreños elegían «en un inédito clima de seguridad, al presidente de la República y a sesenta diputados de la Asamblea». Otro medio, ElSalvador.com, comentaba en su editorial que no votar no era una opción. «Estamos ante uno de estos momentos extraordinarios que requiere que todos los salvadoreños tomemos posición: unas elecciones en las cuales está en juego la democracia en nuestro país. No es una elección entre izquierda y derecha, es una elección entre democracia y autoritarismo».

Y aprovechaba una cita de 'The New York Times' pronunciada por Félix Ulloa, vicepresidente desde 2019 en el Gobierno de Bukele: «A la gente que dice que estamos desmantelando la democracia, les contesto: sí, pero no la estamos desmantelando, la estamos eliminando, la estamos sustituyendo con algo nuevo». El «algo nuevo», sostiene el diario, es la dictadura, que añadía que la peor opción es no votar. «Es la impotencia total. La rendición. El descontento, que sabemos que existe en el pueblo, tiene que expresarse en las urnas».

6,3 millones de habitantes tiene El Salvador. Alrededor de un 30% de su población (casi 1,9 millones de personas) sufre pobreza y casi un 6% (unas 380.000) se encuentra en situación de extrema necesidad. 350 euros es el salario mínimo y en algunos casos ni siquiera se cobra esa cantidad. Alquilar un piso de 85 metros cuadrados cuesta unos 600 en la ciudad, un litro de leche sale por 1,70 y unos vaqueros se pagan a casi 60. 96.000 presos suma el país en sus prisiones, lo que supone que hay unos 605 reclusos por cada 100.000 habitantes. Se trata de la tasa de encarcelamiento más alta del mundo, por encima de Ruanda (580) y Turkmenistán (576).

'El Faro', por su parte, no creía que la jornada electoral depararía sorpresa alguna. Hablaba de que Bukele necesitaba una mayoría calificada para que todo lo que se propone en los próximos cinco años fuera irreversible. Recordaba un post del presidente del pasado 22 de enero en el que decía que lo contrario daría a la oposición su verdadero y único plan: «Liberar a los pandilleros y ocuparlos para regresar al poder».

La jornada electoral había transcurrido sin incidentes al cierre de esta edición. Los comicios fueron seguidos por unos 3.000 expertos electorales, entre ellos una comisión de la Unión Europea.