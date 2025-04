Malestar por el silencio del rey alauí y el rechazo al apoyo extranjero

María Rego Lunes, 11 de septiembre 2023, 22:58 Comenta Compartir

Marruecos es un país desolado pero también enfadado, muy enfadado, por la respuesta institucional. No sólo del Gobierno de Rabat, al que buen parte de ... la población afectada acusa de una reacción tardía, sino también de Mohamed VI, cuyo silencio no ha sentado nada bien. El rey sigue instalado en el hermetismo que le acompaña en los últimos años, con apariciones públicas contadas y largas estancias en el extranjero. De hecho, y aunque no ha habido confirmación oficial, parece ser que el peor terremoto en décadas que ha sufrido la nación sorprendió al monarca en su casa de París.

La primera vez que Mohamed VI se pronunció tras el seísmo fue 18 horas después, el sábado, en una reunión en Rabat destinada a dar cuenta de las «medidas de emergencia» para responder al desastre natural. En una nota, en la que se anunciaban tres jornadas de luto, aparecía una imagen del monarca junto a otras autoridades y, a su lado, su hijo y heredero, el príncipe Mulay Hasán. No se le ha vuelto a ver en ningún acto oficial, ni tampoco de visita en las zonas afectadas o con los damnificados. Noticia Relacionada Marruecos en la hora de los milagros El monarca, de 60 años, agradeció en su comunicado la solidaridad de «países hermanos y amigos», pero la realidad es que Rabat sólo ha aceptado la ayuda de España, Reino Unido, Qatar y Emiratos Árabes Unidos por cuestiones logísticas. Los ofrecimientos de Alemania, Italia o Portugal han recibido el rechazo de las autoridades marroquíes así como de Francia, que repartirá 5 millones de euros entre las ONG que echan una mano en el país norteafricano. La UE está a la espera de una respuesta a su oferta. Rabat ha justificado esta negativa en razones logísticas y de coordinación tras estudiar las «necesidades previstas». Aun así, no descarta pedir auxilio a los demás países según aparezcan nuevas urgencias.

