Así fue la boda de Soraya Arnelas en Cáceres

«Elegante y sobria, pero no exactamente de blanco», así fue el vestido que Soraya Arnelas escogió para su enlace con el modelo andaluz Miguel Ángel Herrera este sábado en Cáceres, al menos uno de ellos. Lució dos distintos y son, sin duda, los secretos mejor guardados de la cantante extremeña, que vivió su gran día con dos estilismos diseñados por Lorena Formoso. Uno de ellos, contaba ella misma, lucía brillos y estaba inspirado en los años 20, así lo definió en 'Así es la vida'. El otro, según apuntan en redes sociales, tenía un escote con detalles en color negro y era algo más sexy y cómodo que el primer vestido nupcial. El novio, por su parte, parece que también lució dos estilismos, algo menos habitual en las ceremonias.

Lo que no es secreto es que la pareja estaba deseando celebrar su amor por todo lo alto rodeados de su familia y amigos, y así lo hicieron. Con el idílico paraje de la Huerta del Conde como testigo, Soraya y Miguel Ángel se encontraron en el altar entre lágrimas y con sus hijas, Manuela y Olivia, en primera fila. Un amigo de la pareja ha asegurado que fue precioso y que «ahora vuelvo a creer en el amor». Entre los invitados, una lista que superaba las 200 personas, estuvieron las cantantes Chenoa y María Villalón.

Durante el cóctel y la velada, como no podía ser de otra forma, no faltó la música. Hubo actuaciones en directo de un grupo de flamenco y un DJ en la mesa de mezclas. Lo que todavía no sabemos es si Soraya se atrevió a ponerse al micrófono o prefirió descansar ese día...

Este ha sido el broche de oro a once años de relación, aunque la pareja se casó oficialmente el pasado 7 de junio en el Ayuntamiento de Villar del Olmo de Madrid.