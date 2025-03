Victoria Federica se deja ver en la última corrida de toros de la Feria de Olivenza

Ana Isabel Padilla Macías Lunes, 4 de marzo 2024, 12:13 | Actualizado 13:48h. Comenta Compartir

La Feria del Toro de Olivenza es un referente a nivel nacional e internacional de este sector, recibiendo cada año la asistencia de un gran número de famosos. Este año, entre otras caras conocidas, ha destacado la visita de la sobrina del rey Felipe VI, Victoria Federica, quien acudió a la localidad extremeña durante la actuación de su amigo, el diestro Roca Rey.

Victoria Federica compartió en su perfil de Instagram una historia en la que puede verse una imagen de la plaza oliventina el domingo 3 de marzo, última cita de esta última edición de la Feria del Toro de Olivenza. El amigo especial de Victoria Federica, Andrés Roca Rey, compartía el cartel de esta última jornada con Juan Ortega y Morante de la Puebla.

La influencer de moda no compartió ninguna imagen suya donde se la viera en la plaza si bien, la historia compartida donde se veía la plaza con las gradas llenas de público la situaban en el lugar, además de una fotografía que se hizo con dos aficionados y que fue compartida por estos.

Victoria Federica es una gran aficionada a la tauromaquia, al igual que su madre, la infanta Elena, y su abuelo, el rey emérito, por lo que no duda en desplazarse a cualquier lugar de España para disfrutar de su gran afición y seguir además a su amigo torero. Victoria Federica mantiene una íntima amistad con Roca Rey, a quien conoció por intermediación de su hermano Froilán y con quien ha habido rumores de relación sentimental, si bien en ningún momento han sido confirmados por ninguno de los dos.

El torero peruano Andrés Roca Rey Valdez es una de las principales figuras del toreo. Victoria Federica le sigue para disfrutar de su amigo sobre el ruedo interponiendo incluso citas familiares, como fue el caso el pasado noviembre, cuando en lugar de asistir a la Jura de la Constitución de su prima, la Princesa Leonor, se fue a con Roca Rey para verle en Perú, una cita que conocía antes de la Jura de la Constitución de su prima.

El próximo mes de abril, Roca Rey volverá a Extremadura, concretamente a la plaza de toros de Mérida, donde compartirá cartel con Alejandro Talavante, , donde podría volver a dejarse ver la influencer real junto a su amigo.

Donde se podrá ver próximamente a Victoria Federica es en el programa de Antena 3 'El desafío', con quien ha fichado para la quinta temporada. Tras saltar la noticia surgieron los rumores de que la sobrina del rey impuso dos condiciones para participar en el programa; no usar ropa que ella no elegiría y que no apareciera nadie de su familia ni se les nombrara, si bien en las últimas horas estos rumores fueron desmentidos por Juan del Bal en 'La Roca', quien además comentó que la única persona que impuso condiciones de vestuario fue Ágatha Ruiz de la Prada en la primera edición.

