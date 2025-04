Terelu Campos: «Me aliaría con el diablo por estar la mitad de bien que Mar Flores»

Joaquina Dueñas Miércoles, 30 de abril 2025, 14:03 Comenta Compartir

Terelu Campos está viviendo un dulce momento. En lo profesional, tras su sorpresiva participación en 'Supervivientes', la semana pasada se estrenó en el teatro colgando el cartel de 'No hay entradas'. Además, se rumorea que sea la sustituta de Jorge Javier Vázquez al frente de 'El diario…' el próximo verano y con la posibilidad de que, a partir de septiembre, tenga su propio programa en Mediaset. En lo personal, disfruta de su nieto y comparte la felicidad de su hija Alejandra y de su pareja, Carlo Costanzia, con quienes ha pasado la Semana Santa en Málaga. De esto y de muchas más cosas ha hablado en una entrevista en exclusiva para 'Diez Minutos', en la que ha confesado que se «aliaría con el diablo por estar la mitad de bien que Mar Flores», madre del novio de su hija.

En el momento en que se conoció el romance entre Alejandra Rubio y Carlo Costanzia, todas las miradas se posaron sobre las respectivas madres y en su falta de sintonía. Algo que la hija de María Teresa siempre ha desmentido, argumentando que, sencillamente, no tenían relación de ningún tipo. El nacimiento del primer nieto de ambas ha cambiado la situación y, aunque todavía no han coincidido con el pequeño, se espera que pronto se produzca el encuentro. Terelu ha confesado que Mar Flores le mandó una flor de Pascua a través de su hija la pasada Navidad. «Le pedí su teléfono a Alejandra y le envié un mensaje muy bonito para darle las gracias y ella me respondió con otro precioso y cariñoso. Un mensaje de felicidad por nuestro nieto. No hay ningún problema entre nosotras», ha zanjado.

«Mar es una mujer dedicada a la imagen de las grandes marcas, una gran modelo, está estupendísima, me aliaría con el diablo por estar la mitad de bien que ella», ha asegurado, al tiempo que ha confirmado que «cuando acabe el teatro, Mar y yo haremos lo posible por vernos pronto», antes del bautizo de su nieto, para el que ya están buscando fecha, aunque también ha precisado que se esforzarán para que no trascienda.

La hermana de Carmen Borrego está en una etapa de estabilidad en la que no echa de menos tener pareja. Tanto es así que llega a confesar: «Prefiero un programa de televisión a una pareja». En sus últimas entrevistas ya había contado que no tenía interés por el amor carnal y en esta nueva exclusiva se ha ratificado: «Sigo en el mismo punto», ha dicho. «No se me ha despertado ningún instinto sexual», ha añadido. En todo caso, no descarta la compañía masculina, pero con unas condiciones muy concretas: «Tendría que ser un hombre con el que me lo pasara bien y que tuviera afecto sin sexo, eso fundamental», ha explicado.

Terelu también ha aprovechado para desmentir algunas de las afirmaciones que vienen haciéndose sobre ella desde hace años y que en las últimas semanas han vuelto a cobrar fuerza sobre su comportamiento durante su etapa como presentadora estrella en Telemadrid. «Mentiras de hace más de 25 años», ha dicho. «¿Que me removían el yogur? Pues es más que probable porque en una publicidad te lo dan para que lo tomes en tres segundos. ¿Que me traían la Coca-Cola? ¡Pues claro! Pero a mí en Telemadrid y a 300 en 'Sálvame'», ha aclarado.

Eso sí, por lo que no ha pasado es por dar la razón a Alessandro Lecquio sobre que le sujetaban el cenicero mientras fumaba en el plató. «Cuando yo llego a Telecinco se fuma hasta en maquillaje y peluquería, pero luego, ya no, había que salir a la calle, ¡no había ceniceros!», ha detallado en una entrevista en la que también ha dejado meridianamente claro que no tiene relación con sus excompañeros de 'Sálvame'. «¿Mantienes contacto con alguien de 'La familia de la tele'?», ha preguntado la periodista de 'Diez Minutos', recibiendo como respuesta un monosílabo: «No».