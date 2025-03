Rosa Palo Domingo, 5 de noviembre 2023, 00:24 | Actualizado 01:57h. Comenta Compartir

A lo largo de 18 años de carrera, su 'drive' le dio tantas alegrías a ella como a nosotros. Además de ser la jugadora que más torneos individuales ha ganado, Conchita Martínez llegó a número 2 del mundo, obtuvo tres medallas olímpicas y marcó un hito en el tenis femenino español al derrotar en Wimbledon a Martina Navratilova. Retirada de las pistas, continuó vinculada al tenis: excapitana de la Copa Davis y de la Fed Cup, entrenadora y comentarista deportiva, ahora es directora de las Finales de la Billie Jean King Cup, que se celebran del 7 al 12 de noviembre en Sevilla. La extenista habla de Billie Jean King, leyenda viva del tenis y pionera en la lucha por la igualdad salarial, con respeto y admiración: «Lo que más me sorprende y me alegra es su vitalidad. Es súper positiva, y siempre mira hacia delante. Hay que aprender de eso. Respira tenis». Igual que Conchita.

-Ahora que ya no compite, podrá tomarse el aperitivo los domingos.

-Sí, tengo más tiempo libre, aunque, nada más retirarme, he seguido con mi vida profesional ligada al tenis, y los últimos 4 o 5 años han sido tan movidos como si jugase. Pero se deben hacer algunas cosillas aunque juegues, porque si no te puedes quemar de cabeza.

-¿Tenemos posibilidades de ganar la Billie Jean King Cup?

-Por supuesto, pero a mí siempre me ha gustado ir paso a paso, y hay que concentrarse en el grupo que tiene España que, dentro de lo que hay, pues no está mal, aunque no van a estar ni Swiatek para Polonia ni Andreescu para Canadá. Eso abre un poco más las posibilidades de clasificarse para las semifinales.

-En este torneo hay igualdad de premios en las finales, pero en otros aún no existe. ¿Qué hace falta para conseguir esa igualdad?

-Creo que se están dando pasos hacia delante: hablando de Billie Jean, si vemos cómo estábamos cuando ella empezó a jugar torneos y cómo estamos ahora, pues las cosas han ido mejorando. Que no van a la marcha que nos gustaría y que, tristemente, todavía hay muchas injusticias, sí, pero en el tenis somos afortunadas. Ahí tenéis en la tele constantemente tenis femenino, y en algunos torneos se ha conseguido la igualdad en premios, pero sí es verdad que, según en qué torneos o en qué deportes femeninos, eso no existe. Tenemos que unirnos todas y luchar por esa igualdad de género, que tengamos las mismas oportunidades, que se invierta lo mismo en el deporte femenino. ¿Que queda un largo camino? Pues sí.

-¿Cómo se aguanta la presión de una final?

-Son cosas que llevas entrenando toda una carrera para que, en los momentos importantes, pongas en práctica lo que has aprendido. Hay que intentar estar lo más tranquila posible, porque si has hecho un buen trabajo sabes perfectamente que estás preparada, y eso ya lo tienes ganado. Por otro lado, hay que seguir una rutina, unas pautas de cómo tienes pensado jugar esa final. Que después salga mejor o peor, o que consigas controlar los nervios o no, pues eso ya es otra cosa. Pero, por lo menos, intentarlo.

-Por fortuna, ahora se habla de la salud mental en el deporte.

-Sí, la verdad es que se habla mucho más. Quizás antes se aguantaba más, no se hablaba tanto, pero los tiempos han cambiado. Ahora las redes sociales hacen mucho daño, y todo ese tipo de amenazas que reciben los jugadores y las personas públicas a través de las redes pueden afectar. Bueno, las presiones de patrocinadores ya existían antes, pero sí que es verdad que se están viendo más casos ahora. No te sabría decir por qué.

Evolución de materiales

-Todo ha cambiado mucho, incluso la forma de jugar al tenis.

-Sí, y ya había ido cambiado durante los 18 años que jugué. Ha evolucionado a una pegada más fuerte de bola; también han evolucionado los materiales, se ha mejorado en prevención y se entrena de una manera diferente. La gente está un poco mejor preparada físicamente, y eso te permite llevar el tenis a otro nivel, que no necesariamente es mejor, pero es de una pegada un poco más fuerte. Quizá la variedad y un poco la magia se han perdido en algunos casos, pero todavía hay gente muy buena.

-Como Carlos Alcaraz.

-Cuando estaba diciendo eso he pensado que, en el tenis masculino, Carlos es mucha magia. Me retracto ahí [risas].

-¿Echa de menos las pistas como jugadora?

-No, la verdad es que no. Tras 18 años intensos, me quedé muy satisfecha de todo lo conseguido, y el cuerpo tampoco daba para más. Mi suerte es que estoy totalmente conectada con el tenis, así que no me ha dado para echarlo de menos. Pero competición, no. No necesito sentir eso de nuevo.

-Hablando de volver a la competición, ¿sabe si Garbiñe Muguruza lo hará en breve?

-Bueno, ella misma ha comentado que no piensa volver en breve.

-Billie Jean King ganó la famosa 'batalla de los sexos' de 1973 frente a Bobby Riggs. ¿A qué tenista masculino le gustaría enfrentarse?

-Enfrentarte a algún jugador es complicado, pero pelotear sí que me gustaría, aunque ya he peloteado con alguno cuando estaba en activo. A lo mejor, con Stefan Edberg, que me gustaba mucho, y con McEnroe, que era mi ídolo. Ahora te diría que con los tres grandes, Rafa, Federer y Djokovic. Sería impresionante sentir su pegada en la raqueta.