Taylor Swift reaparece en redes sociales en medio de su crisis personal

Taylor Swift está atravesando un periodo difícil tras finalizar su exitosa gira Eras Tour. Según The Daily Mail, la cantante de 35 años ha optado por aislarse junto a su pareja, Travis Kelce, evitando el contacto con varios amigos cercanos y sin actividad en sus redes sociales hasta el pasado fin de semana, cuando reapareció brevemente. Parece que detrás de su retiro habría dos problemas que la han afectado profundamente: su mención en la batalla legal entre Blake Lively y Justin Baldoni y la pérdida de la custodia del hijo de su amiga Jaime King.

Swift es la madrina de Leo Thames, hijo de King. Sin embargo, la actriz ha perdido la custodia de sus hijos hasta que complete un programa de rehabilitación, lo que ha sido un duro golpe para ella pero también para la madrina del pequeño. De hecho, una fuente cercana a la estrella de la música ha asegurado que «todo esto ha dejado a Swift devastada».

«Todavía siente mucho amor por Jaime, y siempre lo sentirá», han explicado desde su entorno. Otra fuente ha recordado que, «afortunadamente, Taylor no ha sufrido personalmente la adicción. Pero ha tenido a muchas personas que le importan en su vida que sí, y nunca se ha alejado de nadie por esto». «Siempre honrará y valorará su compromiso de ser madrina de Leo», ha subrayado.

La cantante ha estado desaparecida también del mundo virtual, sin embargo, después de 100 días sin actividad en redes sociales, Swift reapareció el pasado fin de semana en Instagram para apoyar el nuevo álbum de Selena Gomez y Benny Blanco, 'I Said I Love You First'. «¡AMO TANTO ESTE ÁLBUM, DIOS MÍO!», escribió la artista, compartiendo un enlace al disco. Una breve pero significativa reaparición que pone de relieve el compromiso su compromiso con sus amigas.

