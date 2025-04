El sorprendente encuentro de Belén Esteban con Al Pacino

Joaquina Dueñas Jueves, 4 de abril 2024, 13:53 Comenta Compartir

Si algo le gusta a Belén Esteban es hacerse fotos con los famosos con los que coincide, desde Ozuna a Felipe VI, pasando por Rosalía, Nathy Peluso, Manuel Carrasco o los hermanos Casas. Pero la sorpresa ha llegado con su último retrato al lado de la estrella de Hollywood Al Pacino. «Estar en familia disfrutando de una agradable cena y encontrarme por casualidad con EL GRAN ACTOR Al Pacino. He de decir que ha sido muy amable conmigo, además de ser muy simpático. ¡Agradecida por tus muestras de cariño!», ha escrito la madrileña en su post de Instagram en el que también califica el momento de «inolvidable».

El encuentro se ha producido durante sus vacaciones de Semana Santa. Belén ha viajado junto a su marido, Miguel Marcos, a Estados Unidos para visitar a su hija Andrea. Ella misma hacía un resumen de lo que había significado esta visita: «Semana Santa en familia. Me voy a España con el corazón lleno de amor y de orgullo. Siempre te he enseñado a ser constante y a sacrificarte por lo que quieres hacer y lo has conseguido. Eres lo que más quiero de mi vida, nos sentimos orgullosos de ti», ha dedicado a su hija.