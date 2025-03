Sebastián Yatra confirma su ruptura con Aitana

F. Morales Lunes, 27 de noviembre 2023, 21:21 | Actualizado 22:12h. Comenta Compartir

Se acabó el amor de una de las parejas que más titulares y pasiones había levantado este año entre sus seguidores. Tras semanas de rumores, acallados por la presencia del cantante en el concierto que su ya exnovia dio a principios de noviembre en Madrid, la noticia se ha hecho oficial. Aitana Ocaña y Sebastian Yatra han roto su relación.

«Nos queremos un montón. Somos y seremos grandes amigos de la vida. En este momento los dos estamos solteros, andamos cada quien viviendo su propio camino, pero la quiero muchísimo y vivimos una historia muy bonita este año». La confirmación, que ha llegado por parte del colombiano en declaraciones a una televisión mexicana, se ha producido después de que Aitana tuviera que interrumpir su concierto este pasado fin de semana en Bogotá, dentro de su gira de Alpha Tour, tras no poder aguantar la emoción. «Hoy no estoy tan bien emocionalmente; no pasa nada, hay días que estás bien y otros que no», confesaba la joven a sus seguidores.

La relación entre la cantante catalana y el colombiano, que coincidieron por primera vez en la academia de Operación Triunfo en 2018, se empezó a conocer a finales del pasado año, después de que Aitana dejara de salir con el actor Miguel Bernardeau en diciembre. Eran amplios los testimonios que aseguraban haberlos visto en actitudes cariñosas, aunque no fue hasta el 18 de enero, cuando se publicaron unas fotografías de ambos cenando en un restaurante de Madrid junto a la madre de él y varios familiares. Posteriormente, se trasladaron a la casa que la cantante se compró en Madrid.

Desde ese momento, y una relación que nunca fue confirmada oficialmente por ninguno de los dos, la complicidad entre la pareja fue evidente en cada uno de los pasos que daban. No solo compartían su afán por la música sino que en varias ocasiones se les ha visto a lo largo del último año realizando planes de todo tipo como deportivos así como besándose mientras disfrutaban de unos días de vacaciones en un barco.

Y aunque los rumores llevaban ya semanas circulando por las redes sociales, tan solo hace dos meses se vió a Yatra bailando, o intentándolo, el paso de las 'Babys' durante el concierto que la catalana dió en Valencia. Todo por una relación que coincidió con el cambio de estilo de Aitana y por la que se presume Yatra la apoyó en ese proceso de pop a protagonizar más música electrónica con su último disco. Sea como fuere, lo que Aitana canta en una de sus últimas canciones, «Tú, mi luna llena eres tú. Como apareces, eres tú. Y las estrellas se molestan, me miras más que a ellas», ha llegado a su fin.