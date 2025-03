Rupert Murdoch pierde la primera batalla legal por la sucesión de su imperio mediático

Joaquina Dueñas Jueves, 12 de diciembre 2024, 17:41 Comenta Compartir

El magnate de los medios de comunicación Rupert Murdoch, de 93 años, ha sufrido un revés legal en su intento por modificar el fideicomiso familiar que define el futuro de su multimillonario imperio mediático. Según la sentencia emitida en Reno (Nevada), tanto Murdoch como su hijo mayor, Lachlan, actuaron de «mala fe» en su intención de consolidar el control exclusivo del conglomerado en manos del primogénito.

El comisionado testamentario de Nevada, Edmund J. Gorman Jr., calificó las propuestas del magnate como una «farsa cuidadosamente elaborada». El fallo, de 96 páginas, señala que el plan tenía como único objetivo consolidar el poder ejecutivo de Lachlan Murdoch, sin considerar las repercusiones para las empresas y para los otros beneficiarios del fideicomiso.

El fideicomiso familiar de los Murdoch, establecido en los años 90, fue diseñado para garantizar un control equitativo del imperio entre los cuatro hijos mayores del magnate: Lachlan, James, Elisabeth y Prudence. Sin embargo, Rupert Murdoch intentó modificarlo para que Lachlan, presidente actual de News Corporation y Fox News, quedara como el único sucesor del grupo de medios. Un movimiento que busca preservar la línea editorial conservadora que ambos comparten y alejar del poder a sus otros hijos, cuyas posturas políticas son más moderadas.

La disputa ha sido comparada con la serie de HBO 'Succession', inspirada en parte por la familia Murdoch. En la vida real, James y Elisabeth se oponen a las pretensiones de su padre y de su hermano mayor, mientras Prudence, que está menos involucrada, también rechaza los cambios propuestos.

El fallo subraya que Murdoch y Lachlan no actuaron en beneficio exclusivo de los herederos, requisito clave para modificar el fideicomiso. Según el comisionado, el intento de alteración fue diseñado para garantizar el control perpetuo de Lachlan, ignorando las posibles consecuencias para los demás miembros de la familia.

Adam Streisand, abogado del magnate y de Lachlan, declaró que sus clientes están «decepcionados» con el fallo y que tienen la intención de apelar. Sin embargo, los tres hermanos que se opusieron a la modificación han celebrado la decisión valorando la posibilidad de que el fallo propicie un acercamiento familiar.

De hecho, el proceso judicial ha puesto en evidencia las divisiones internas de los Murdoch. Según ha publicado el 'New York Times', los hijos mayores y los representantes del fideicomiso han mantenido reuniones en las que han abordado estrategias para manejar la sucesión y preservar la cohesión familiar tras la muerte del patriarca. Estos encuentros reflejan el temor de que la lucha por el control del imperio fracture irreparablemente a la familia.

El imperio Murdoch incluye algunos de los medios más influyentes del mundo, como Fox News, 'The Wall Street Journal' y 'The Times'. Medios que, además de su valor económico, ejercen una importante influencia política, no en vano, Fox News es un baluarte del conservadurismo en Estados Unidos. El intento de Lachlan por consolidar su poder responde al deseo de mantener esa influencia conservadora, especialmente ante la posibilidad de que James o Elisabeth, con visiones más progresistas, asuman parte del control.

La decisión del comisionado Gorman aún no es definitiva, ya que debe ser ratificada por un juez de distrito. Además, el caso podría llegar hasta el Tribunal Supremo de Estados Unidos, dependiendo de las apelaciones.

Desde su retiro como presidente de News Corp. en noviembre de 2023, Murdoch ha mantenido un rol en calidad de presidente emérito, asesorando a su hijo Lachlan. El fallo judicial en contra de sus intenciones marca un punto crítico en una historia que, como en la ficción, parece destinada a nuevos episodios de intriga y conflicto. A sus 93 años, Murdoch enfrenta no solo la cuestión de quién controlará su vasto conglomerado, sino también cómo su legado será recordado. Con una fortuna estimada en más de 12.000 millones de dólares y un historial de influencia que abarca décadas, el resultado de esta disputa podría definir su última gran batalla.

Por ahora, la historia continúa. La apelación de Murdoch y Lachlan promete mantener vivo un drama que combina poder, familia y política, dejando claro que la realidad, en ocasiones, supera a la ficción.