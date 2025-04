Batalla legal por el imperio millonario de Rupert Murdoch

Joaquina Dueñas Sábado, 21 de septiembre 2024, 00:29 Comenta Compartir

El pasado otoño Rupert Murdoch se hizo a un lado para ceder a su hijo Lachlan Murdoch la presidencia de las compañías News Corporation y Fox Corporation, uno de los conglomerados más influyentes en la opinión pública y en la política de Estados Unidos. Ahora, el magnate quiere cambiar su fideicomiso para que también sea Lachlan quien se haga cargo de las empresas de medios el día que él falte. Esta semana ha comenzado la batalla legal que pretende alejar del poder a otros tres hijos del multimillonario, James, Elisabeth y Prudence. El lunes tuvo lugar una audiencia probatoria a puerta cerrada en la que la mayoría de los documentos estaban sellados y el martes se retomó el proceso en el tribunal de Reno, en Nevada.

A finales de los 90, tras el divorcio de su segunda esposa, el magnate creó un fideicomiso de carácter «irrevocable» por el que repartía el control de sus negocios entre sus cuatro hijos mayores, según reveló 'The New York Times'. El objetivo de Murdoch ahora es modificarlo para que los tres hijos con opiniones políticas más moderadas no puedan hacerse con el control de su conglomerado de medios, propietario de la cadena de televisión Fox News, los diarios Wall Street Journal en Nueva York y The Sun en Londres, así como diferentes medios deportivos o diversos periódicos en Australia, entre otros.

A sus 93 años, el patriarca quiere que Lachlan continúe con la línea editorial conservadora marcada por él y proteger el valor comercial del conglomerado mediático, algo que pretende resolver antes de que su ausencia desate una guerra judicial entre sus herederos en un enfrentamiento que tiene más que ver con el poder que con el dinero. El magnate argumenta que si no cambia la decisión que tomó hace más de dos décadas, cuando él muera, se podrían generar constantes enfrentamientos por el liderazgo que llevarían al bloqueo de su imperio, perdiendo valor. De momento, el comisionado de sucesiones de Nevada ha determinado que podrá modificar el fideicomiso si logra demostrar buena fe en beneficio exclusivo de sus herederos.

Podría alargarse años

Está previsto que las sesiones finalicen este viernes, todas a puerta cerrada y sin prensa, con un tribunal presidido por un perito especial encargado de evaluar las pruebas y cuya opinión legal será solo una recomendación que deberá ser validada posteriormente por uno e los tres jueces de sucesiones del distrito. En todo caso, el diario New York Times precisa que el proceso podría alargarse durante años.

El empresario tiene seis hijos fruto de sus tres primeros matrimonios, Prudeces, hija de Patricia Booker; Lachlan, James y Elisabeth, hijos de Anna Torv; y Grace y Chloe, hijas de Wendi Deng. Fue tras el divorcio de Anna, cuando la mujer, en lugar de solicitar judicialmente la mitad de los bienes del magnate, decidió proteger a sus tres hijos, favoreciendo el fideicomiso que Murdoch quiere modificar.

En la actualidad los seis hijos del empresario tienen una participación igualitaria, aunque las hijas de su tercer matrimonio, Grace y Chloe, no tienen derecho a voto. De momento, en caso de diferencias de opinión, es el patriarca quien tiene el voto definitivo. Cuando muera, Lachlan, James, Elisabeth y Prudence tendrán un voto cada uno, situación que Murdoch quiere evitar, otorgando todo el poder al primer hijo de su segunda mujer. De ganar, Lachlan pasará a tener la misma autoridad que ha tenido su padre durante años y los demás accionistas tendrán escaso o nulo margen para intervenir en los planes de las empresas.