¿Han roto Rosalía y Rauw Alejandro?

Joaquina Dueñas Madrid Martes, 25 de julio 2023, 17:00 | Actualizado 20:21h. Comenta Compartir

Rosalía y Rauw Alejandro comenzaron su relación hace tres años en el más absoluto secreto. Poco a poco fueron abriéndose a su público hasta contar y cantar su amor a los cuatro vientos, convirtiéndose en una de las parejas más queridas del panorama musical. De ahí que la noticia de su posible ruptura haya caído como un jarro de agua fría entre sus seguidores. La revista 'People' informó este martes en exclusiva de que los dos artistas habrían decidido tomar diferentes caminos. «A pesar del amor y el respeto que Rauw y Rosalía se tienen, ambos acordaron terminar su relación», afirma la publicación en su versión en español.

Los primeros rumores de su noviazgo surgieron después de que Rosalía compartiera una serie de fotografías montando en moto con Rauw Alejandro a finales de 2020. Sin embargo, hasta septiembre de 2021 no se decidieron a confirmar la relación. Fue en el 28 cumpleaños de la catalana que celebraron frente al mar rodeada de globos rosas y de los suyos, entre los que estaba su pareja. Poco después, en diciembre, llegó otra sorpresa cuando la creadora de Motomami entregaba un premio a su novio en LOS40 Music Awards 2021 Illes Balears y terminaban con un apasionado beso sobre el escenario, dejando tan boquiabierto al público como a Ibai Llanos, que les acompañaba sobre las tablas.

Desde entonces, las muestras de cariño han sido continuas y mutuas. El 14 de febrero de 2022, el puertorriqueño definió a Rosalía como el amor de su vida y «la persona más extraordinaria que he conocido». «No saben lo mucho que me hace reír esta mujer, siempre encuentra la forma de sacarme una sonrisa», contaba.

Tan bien iban las cosas que llegó el momento del compromiso que conocimos a través de su trabajo conjunto 'RR', un EP de tres temas, 'Beso', 'Vampiros' y 'Promesa', en el que daban rienda suelta a su amor y mostraban parte de la pedida de mano en el tema 'Beso', que terminaba con una más que emocionada Rosalía con los ojos llenos de lágrimas (y de churretes de máscara de pestañas). Un momento que más tarde la catalana relató en su visita a 'El Hormiguero' donde detalló que se había producido en marzo «de la manera más bonita que me podía haber imaginado y que podría existir». «Fue en la casa de su abuela en la parte de arriba del todo del edificio, desde donde se veía todo Puerto Rico», describió. La relación también ha dejado huellas sobre su piel ya que ambos se han realizado tatuajes celebrando su amor.

Ni Rosalía ni Rauw Alejandro se han pronunciado sobre la exclusiva de la revista 'People'. Las últimas fotografías juntos en redes sociales datan del mes de abril, lo que llama la atención ya que acostumbraban a ser bastante activos, cómplices y divertidos.

Ahora, la última publicación de Rosalía es su despedida de la gira: «Se terminó 'Motomami' pero mi agradecimiento a Dios, a mi familia, a mi equipo y a todos los que me apoyáis es de por vida. 'Motomami' ha sido un huracán que ha traído y se ha llevado tantas cosas en mi vida que no sé ni por dónde empezar. Gracias a todxs lxs motomamis del mundo por haberme dado tanto amor durante este tiempo», escribe. «A todos y cada uno de vosotros quiero que sepáis que os adoro y nunca os doy por sentado por le dais sentido a lo que hago y sois lo mejor que me ha pasado. Hasta pronto», termina en un mensaje en el que no hay mención expresa alguna al puertorriqueño.

Además, el pasado 16 de julio la artista subía una imagen de ella llorando junto a otras fotografías de su día a día con el mensaje: «Días de todo», lo que podría haber sido su forma de anunciar su ruptura. Por su parte, Rauw Alejando ha publicado un carrusel de fotografías de sus últimos días con el texto: «Llevo tiempo en casa con la family pero ya toca activarnos», anunciando su próxima parada musical que le traerá a Europa para viajar luego por Latinoamérica.

Temas

Rosalía