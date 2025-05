Rosalía y Rauw Alejandro anuncian su boda

Rosalía y Rauw Alejandro se casan. Los artistas lo han anunciado en el videoclip de la canción 'Beso', en el que muestran fragmentos de su vida en pareja. Un vídeo musical, el primero que realizan juntos, que termina de la mejor de las maneras: con Rosalía mostrando, entre lágrimas, el anillo de compromiso. «Ay, dios mío... y todo el rímel aquí corrido. Te amo», dice muy emocionada la artista antes de besar a su ya prometido.

Era una de las colaboraciones más esperadas en el mundo de la música y no ha defraudado. Este viernes han lanzado un EP de tres canciones: 'Beso', 'Vampiros' y 'Promesa'. Desde hace días días, la pareja ha ido desvelando detalles del trabajo conjunto, publicado en sus redes sociales una foto con la portada y la contraportada del álbum, con dos letras 'R' -inciales de sus nombres- unidas con un símbolo de infinito. Un dibujo que la cantante catalana lleva tatuado en uno de sus pies.

La propia Rosalía confirmó en diciembre del pasado año que habían estado juntos en el estudio, pero que aún no tenía claro si los resultados iban a ver la luz algún día. «Ya se verá», especulaba.

Por su parte, Rauw Alejandro aseguró al streamer Ibai Llanos que cuando la colaboración se produjera iba a ser «lo más real posible» y «algo super bonito», porque ellos llevan «casi cuatro años juntos» y tratan de no ser «esa típica pareja que se enamora y al otro día, el viernes próximo, ya tienen un tema». Y es que ambos han manifestado en varias ocasiones su deseo de separar su carrera profesional de su vida personal y de su relación.

Una pareja exitosa

Rosalía y Rauw Alejandro comenzaron su relación hace cuatro años. Ambos se resistían a confirmar su relación porque ambos pactaron ir despacio, tal y como han confirmado varias veces los propios artistas. La pareja no fue demasiado discreta y los seguidores de ambos no tardaron en darse cuenta de que la pareja solía frecuentar los mismos sitios a la vez.

Los rumores no paraban de crecer y la pareja decidió hacer oficial su relación en septiembre de 2021, cuando el cantante puertoriqueño publicó unas fotografías con la cantante por su cumpleaños. La primera aparición oficial juntos se produjo en la gala de 'Los 40 music awards'. Posaron juntos en el photocall antes de que Rosalía entregase un premio a Rauw, cuando ambos se fundieron en un apasionado beso.

'Motomami' y 'Saturno' son sus últimos discos en solitario, con los que han triunfado en todo el mundo y sus canciones alcanzan reproducciones millonarias. Ella acumula más de 36 millones de oyentes mensuales en Spotify y él más de 41. Unas cifras estratosféricas que corroboran el éxito de ambos y auguran la buena acogida que va a tener el álbum.

No es la primera vez que Rosalía colabora profesionalmente con una de sus parejas. Ella y C Tangana grabaron dos canciones juntos, 'Llámame más tarde' y 'Antes que morirme'.

