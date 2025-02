Rosalía se imagina en el futuro con tres o cuatro hijos

Joaquina dueñas Madrid Jueves, 17 de marzo 2022, 17:34 Comenta Compartir

Rosalía está en plena promoción de su último trabajo musical, 'Motomami' que lanza hoy mismo con un directo en TikTok. Un nuevo giro en la carrera de esta artista que nos tiene acostumbrados al cambio musical constante y a la experimentación. En su periplo por los medios de comunicación despierta tanto interés su arte como su vida y su estética. Gracias a eso hemos sabido cómo se platea su futuro más allá de la música. La joven estrella internacional ha declarado en una entrevista para Apple Music que se ve teniendo tres o cuatro hijos. Sin embargo, su principal pasión en estos momentos es la música: «Me he dado cuenta de que siento mucho amor por la música y me apasiona, así que por eso sigo haciéndola».

Sobre cómo será su vida si en algún momento hacer e interpretar canciones pasa a un segundo plano, su visión es bien positiva: «me emociona pensarlo, pero no me anticipo, pero sí se como será. Voy a cuidar cosas, voy a cuidar animales, a sembrar plantas…» Una imagen en la que pocos pueden imaginar a esta artista catalana de 28 años que nos tiene acostumbrados a una versión mucho más urbanita en cotizados hoteles y en aviones privados. En definitiva, lo que la mueve es el amor, en estos momentos a la música: «Ahora lo hago porque no puedo imaginarme un día sin hacer música o sin hacer lo que estoy haciendo». Más adelante, ya se verá: «Cuando sea mayor, si hago otra cosa, la haré con amor», asegura.

Y es que, aunque Rosalía siempre ha sido discreta sobre su vida privada y sus relaciones sentimentales, desde que se decidiera a hacer público su romance con Rauw Alejandro hemos podido ver su lado más romántico. Especialmente desde que abriera al público su cuenta privada de Instagran en la que se ven momentos del día a día junto a su pareja.

Rosalía ha conseguido hacerse un nombre propio en el panorama mundial, sin necesidad de apellido. Acude a los programas de máxima audiencia, como su visita hace unos días al espacio de Jimmy Fallon, donde se mostró natural y espontánea. Allí confesó que cambia habitualmente de número de teléfono lo que ha provocado alguna que otra anécdota entre sus amigos que terminaban mensajeándose con auténticos desconocidos pensando que lo hacen con ella. Sin embargo, lo que más carcajadas provocó al conocido presentador y humorista fue la normalidad con la que la artista sacó su celular de una de sus botas a falta de bolso.

Y es que, si algo es objeto de filias y fobias en el caso de Rosalía, son sus estilismos. A sus características uñas largas se unen las joyas y decoraciones en los dientes (lo último, una mariposa, en alusión al logo de su disco 'Motomami') y los modelos imposibles que no tardan en convertirse en memes. Así sucedió con el diseño elegido para interpretar 'La fama' en 'Sartuday Night Life' el día en el que la entrevistada era Zoë Kravitz, una pieza edredón de la colección primavera-verano 2022 de Marc Jacobs que rápidamente se hizo viral.

