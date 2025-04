El rey Juan Carlos publicará sus memorias: «Me están robando mi historia»

Fernando Morales Martes, 24 de septiembre 2024, 18:51 | Actualizado 19:27h. Comenta Compartir

El rey emérito va a publicar en enero sus memorias a pesar de que, tal y como el monarca desvela en estas más de 500 páginas, su padre siempre le aconsejó no escribirlas. «Los reyes no se confían a nadie, y menos en público. Sus secretos quedan guardados entre las sombras y los pasillos de los palacios: ¿Porqué desobedecer a los consejos de mi padre? ¿Porqué, finalmente he cambiado de opinión…?». Así lo asegura la revista francesa Point de Vue, que adelantó este martes un extracto del libro.

Muy en consonancia con lo que el padre de Felipe VI quiere contar, 'Reconciliación' es el título de la autobiografía que verá la luz en Francia y en la que será la primera vez que el rey emérito se pronuncie públicamente y de su opinión sobre temas, algunos de ellos polémicos, que le rodearon a él y a la monarquía. Juan Carlos I hace un repaso de su vida, incluyendo los últimos años tras su abdicación y el posterior traslado de su residencia habitual a Emiratos Árabes Unidos, tan solo por un motivo: «tengo la sensación de que me están robando mi historia», cuenta el rey emérito en un fragmento de un libro en el que asegura que todas las noches al amanecer recuerda «su tierra natal» desde Abu Dabi.

Pero el rey emérito, que estos días se encuentra en Vigo para participar en las regatas y después de haber normalizado sus estancias en España tras abandonar el país en julio de 2020, asegura que también hablará de aquellas decisiones que tomó y por las que, según explica, no está del todo contento. «Hablaré y me explicaré de mis errores y de mis malas decisiones», asegura el adelanto conocido este martes.

«A lo largo de más de 500 páginas, el rey Juan Carlos I explica sus errores y sus malas elecciones. No oculta nada de sus arrepentimientos. Habla con el corazón abierto, como quien sabe que no le queda mucho tiempo», indican desde la editorial al mencionado magacín francés. Además, afirman que el rey emérito también habla del distanciamiento con Felipe VI, «un hijo al que ya no visita», según la editorial. Sea como fuere, recientemente padre e hijo han coincidido en varias ocasiones, desde los pasados cumpleaños de la princesa Leonor y la infanta Elena hasta los funerales de Constantino de Grecia o los Gómez-Acebo.

