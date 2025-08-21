HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Raúl Prieto y Joaquín Torres. EP

Raúl Prieto, muy ilusionado con un doctor en medicina estética tras romper con Joaquín Torres

El director de programas de televisión y el anestesista han pasado juntos unos días en Formentera

María Moreno

Jueves, 21 de agosto 2025, 14:32

Raúl Prieto parece seguir la máxima de que un clavo quita otro clavo. Al director de programas de televisión se le ha fotografiado junto al que parece ser su nueva ilusión durante unos días de descanso en Formentera, unas imágenes tomadas en el mes de julio que han salen a la luz a la par que la noticia de la separación de su aún marido, Joaquín Torres.

Prieto ha viajado hasta la paradisiaca isla balear con un grupo de amigos, entre los que se encuentra un doctor en medicina estética con el que no esconde una gran complicidad. Es el portal 'Look' quien publica estas fotografías después de que Joaquín Torres confirmarse el cese de la convivencia por decisión de Raúl.

Vanitatis ha desvelado que el amigo especial de Raúl Prieto, llamado Juan Carlos, es anestesista y especialista en medicina estética, profesión que desempeña en Barcelona. Ambos se conocieron a través de amigos en común y se han dejado ver en la isla balear cogidos de la mano.

Y mientras Prieto guarda silencio, Torres, como siempre ha hecho, no ha tenido problemas en responder a la prensa sobre lo ocurrido. «Él dejó la relación hace poco más de tres meses», aseguró hace un par de días a El Español, al que confesó que «ha sido un palo muy grande. No lo puedo ocultar: aún no estoy bien» porque «que te deje tu pareja, a la que has querido tanto, no es nada fácil».

Respecto a una posible reconciliación, ya que no es la primera vez que se darían una segunda oportunidad tras su mediática boda en 2023, se mostró reacio y, por lo que se puede adivinar por las imágenes de Prieto, el director tampoco se lo plantea en estos momentos.

