HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El fuego de Aliseda ha sido provocado por motivos cinegéticos: «Hay que ser absolutamente desalmado»
Raúl Prieto y Joaquín Torres. EP

El arquitecto Joaquín Torres y su marido, Raúl Prieto, se separan

Ya no estarían conviviendo y habrían comunicado su decisión a su entorno más cercano

María Moreno

Lunes, 18 de agosto 2025, 12:50

Joaquín Torres y Raúl Prieto se han separado. El arquitecto y el director de programas de televisión ya no estarían conviviendo y habrían comunicado su decisión a su entorno más cercano, además de, como ocurre en estos tiempos, se han dejado de seguir en redes sociales.

La pareja se conoció durante la participación de Torres en 'Sálvame', el programa que en aquel entonces dirigía Prieto, y tiempo después se casaron en una mediática boda en Sevilla. Entre los invitados se encontraban populares rostros de Telecinco como el de Belén Esteban -íntima amiga de Raúl-, Carlota Corredera, Emma García, Kiko Matamoros, Terelu Campos, Rocío Carrasco y Óscar Cornejo, CEO de la productora La Fábrica de la Tele.

Una emotiva ceremonia que se celebró en la Casa de Pilatos. Los novios hicieron la entrada de esmoquin blanco con una versión de 'Como yo te amo', de Rocío Jurado, como sintonía. Tras la ceremonia, los invitados disfrutaron de un banquete emplatado en una vajilla negra y dorada en una mesa serpenteante. Le elección del maridaje corrió a cargo de Miguel Laredo, uno de los mejores sumilleres del país.

El hijo del arquitecto señaló la capacidad de los novios de continuar siempre juntos a pesar de las adversidades. Y es que su relación ha pasado por altibajos, el más complicado fue el grave accidente de moto que sufrió Joaquín Torres, además de pérdidas familiares.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Orden de evacuación de casas diseminadas en Navaconcejo, Cabezuela, Jerte y Tornavacas por el fuego de Jarilla
  2. 2 Comienza la evacuación de zonas periurbanas de Hervás, que se encuentra confinada por el fuego
  3. 3 Alemania apoyará la lucha contra las llamas en Extremadura con 60 bomberos y 20 vehículos
  4. 4 Detenido en Don Benito por apuñalar a un hombre en una pelea
  5. 5 La Brigada Extremadura XI y cuatro máquinas de la Armada ayudarán en los fuegos de Extremadura
  6. 6 Extremadura descarta pedir el nivel 3 de emergencia que plantea el PSOE
  7. 7 Carreteras cortadas este domingo por los incendios en Extremadura
  8. 8 Plasencia despide al empresario Pedro Díaz, la encarnación del abuelo Mayorga
  9. 9 El incendio de Jarilla sigue descontrolado con frentes en Ambroz, Jerte y Plasencia
  10. 10 El empresario Pedro Díaz, tercer fallecido por las altas temperaturas este verano en Extremadura

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy El arquitecto Joaquín Torres y su marido, Raúl Prieto, se separan

El arquitecto Joaquín Torres y su marido, Raúl Prieto, se separan