El prínicipe Harry pierde el recurso sobre su seguridad en Reino Unido La sentencia considera que no hay base legal en la demanda del hijo pequeño del rey Carlos III

Lourdes Gómez Viernes, 2 de mayo 2025, 19:49 Comenta Compartir

El duque de Sussex ha perdido el recurso de apelación sobre la cobertura de protección oficial que el Gobierno británico le garantiza en sus visitas a Gran Bretaña, ya sea solo o acompañado de su familia, su mujer Meghan y los dos niños. La sentencia, que se pronunció este viernes 2, considera que no hay base legal en la demanda del hijo pequeño del rey Carlos III, quien está sujeto a un modelo de seguridad «a medida» y en función a las circunstancias de cada visita a su país natal.

«No puedo imaginar un mundo en el que traería a mi esposa e hijos al Reino Unido en este momento», declaró después a la BBC, además de transmitir su deseo por alcanzar la «reconciliación» con su padre y el resto de la familia real.

El príncipe Harry asistió personalmente a la vista de apelación, que se desarrolló en Londres durante dos jornadas consecutivas a principios de abril, pero esta vez se ausentó de las Cortes Reales y evitó escuchar en vivo el varapalo de los jueces. Sir Geoffrey Vos, presidente del Tribunal, leyó un resumen del fallo que ha sido aprobado de antemano por los lores jueces, David Bean y Andrew Edis, que atendieron el caso. Una sección del veredicto se reserva en confidencialidad.

Los tres magistrados coinciden en que no hay justificación legal para atender el «agravio» que siente el duque ante la revisión del nivel de protección que recibe desde que se apartó de las funciones oficiales de la Casa Real y se estableció en Canadá, inicialmente, y después en Estados Unidos.

También reconocen los jueces que hay «buenas razones» en la decisión del Comité de Protección de la Realeza y Figuras Públicas, ente independiente con responsabilidad final en el Ministerio de Interior, que acordó formular un esquema de seguridad adecuado a cada visita del príncipe. Bajo el nuevo régimen, el díscolo 'royal' debe notificar sus planes de viaje con al menos un mes de antelación.

Harry ha perdido la coraza de 24 horas al día que Scotland Yard le garantizaba hasta que dejó de ser miembro activo de la familia real, sujeto a una agenda de eventos al servicio de su ahora difunta abuela, Isabel II. Dos escoltas privados le acompañaron hasta la sala del Tribunal durante las vistas públicas y bedeles e la institución acordonaron una zona del recinto antes y después del juicio.

En testimonios escritos, el príncipe argumenta que el riesgo no ha desaparecido en su asumida condición de ciudadano privado e incluso ha aumentado en los últimos años. Se siente particularmente vulnerable ante el auge del racismo y del islamismo extremista, dada su formación y actividad militar en Afganistán y otros escenarios de guerra.

Harry ha viajado solo a Inglaterra en los últimos años y sus visitas tienden a ser efímeras y alejadas de los espacios públicos. Evita desplazarse con su mujer y los dos hijos, Archie y Lilibet, por miedo a que no pueda garantizarles el máximo nivel de protección del servicio de élite de Scotland Yard. «El Reino Unido es mi casa... quiero que mis hijos se sientan en casa … pero eso no puede suceder si no es posible mantenerlos a salvo en suelo británicos», protesta el duque en su testimonio.