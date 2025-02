El príncipe Enrique asistirá, sin Meghan, a la coronación de Carlos III

Fernando Morales Miércoles, 12 de abril 2023, 18:36 | Actualizado 21:47h. Comenta Compartir

Una de las grandes incógnitas que rondaban sobre los preparativos de la coronación del rey Carlos III ha llegado a su fin este miércoles. El príncipe Enrique asistirá el próximo 6 de mayo a los actos centrales previstos en Londres, según ha informado el Palacio de Buckingham. Se pone así fin a semanas de especulaciones e informaciones sobre la posibilidad de que Enrique no acudiese a unos actos en los que están previstos unos 2.000 invitados -entre los que están don Felipe y doña Letizia- y para los que fueron contactados por parte de palacio a través de correo electrónico.

No obstante, el quinto en la línea de sucesión al trono no acudirá acompañado, y se desconoce que papel jugará durante la ceremonia. Su esposa Meghan, la duquesa de Sussex, se quedará en California, donde viven de manera habitual, junto a sus hijos, el príncipe Archie y la princesa Lilibet. Aunque no se han desvelado los motivos reales de la ausencia de los príncipes en la ceremonia de su abuelo, cabe mencionar que el día de la coronación de Carlos III coincide con el cuarto cumpleaños de Archie.

La posibilidad de que Carlos III fuera coronado en ausencia de uno de sus hijos no se descartó en ningún momento dado la situación de tensión que se vive entre los duques de Sussex y el resto de la familia real británica. Y aunque no era algo reciente, ya que Enrique y Meghan renunciaron en 2020 a sus títulos reales -con el reinado aún de su abuela Isabel II- los decibelios y las acusaciones contra su familia por parte de los duques se hicieron aún más latentes con la publicación de las memorias escritas por el propio Enrique.

A los pocos días, se conoció que Carlos III decidió desalojar a Enrique y Meghan, asentados actualmente en Estados Unidos, de Frogmore Cottage, la única casa que los duques aún mantenían en Reino Unido y que va a ocupar el duque de York, el hermano del rey. Un movimiento del monarca leída e interpretada en clave de revancha.

Y es que se desconoce la actual relación que mantienen los duques con su familia. Tan solo son públicas dos visitas del duque a Reino Unido en el último año. La primera con motivo de la muerte de Isabel II y la segunda, y última, hace tan solo unas semanas. Enrique acudió a finales de marzo a comparecer en el juzgado real de Londres, sin previo aviso, para participar en la vista preliminar de una macro demanda al grupo del diario 'Daily Mail' por presunta invasión de la privacidad

No obstante, hay gestos que invitan a pensar que la familia quiere rebajar las confrontaciones. A principios de marzo se hizo público que los hijos de Enrique y Meghan, a pesar de todo, son reconocidos de manera oficial como príncipes. Será por tanto una de las grandes ausencias de la jornada. La británica, la protagonista, estará incompleta pero acompañada por representantes de las principales casas reales del mundo.