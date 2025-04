La princesa Teodora de Grecia se casará este sábado con Matthew Kumar tras varios aplazamientos

Joaquina Dueñas Jueves, 26 de septiembre 2024, 11:02 Comenta Compartir

La princesa Teodora de Grecia, hija menor del fallecido rey Constantino II y de la reina Ana María de Dinamarca, se prepara para dar el 'sí, quiero' este 28 de septiembre en Atenas, tras años de espera y varios aplazamientos. El enlace, que ha despertado la atención de la realeza europea, se celebrará en la catedral de la Anunciación de Santa María, la misma en la que contrajeron matrimonio sus padres y sus tíos, los reyes eméritos de España, Juan Carlos y Sofía.

Teodora, nacida en Londres en 1983, fue la primera de los hijos de Constantino y Ana María en nacer fuera de Grecia, dado que la familia real fue exiliada en 1967 tras el golpe militar en el país heleno. A pesar de esta circunstancia, la princesa estuvo siempre rodeada de la realeza europea. De hecho, su madrina es la reina Isabel II de Inglaterra, quien tuvo un papel muy cercano en la vida de Teodora durante sus primeros años de vida. Su infancia transcurrió entre amigos de la nobleza y miembros de la realeza, con los príncipes Guillermo y Harry de Inglaterra entre sus compañeros de juegos.

Educada en algunas de las instituciones más prestigiosas de Europa, como el colegio Woldingham en Surrey, Inglaterra, Teodora se distinguió por ser una niña tímida, una característica personal que, sin embargo, no le impidió encontrar su verdadera pasión: el teatro. Durante su estancia en el colegio Woldingham, descubrió su vocación interpretativa tras participar en una obra escolar, interpretando al gánster Bugsy Malone. Desde ese momento, supo que su futuro estaría vinculado a la actuación.

Sus raíces reales no fueron un impedimento para perseguir su sueño y decidió seguir un camino diferente al habitual en la aristocracia, adoptando el nombre artístico de Theodora Greece. Así, la princesa intentó distanciarse de su título nobiliario para labrarse una carrera en el mundo del espectáculo. Con el apoyo incondicional de sus padres, estudió Arte Dramático en Estados Unidos y posteriormente se trasladó a Hollywood en 2010, donde participó en varios proyectos independientes. Entre ellos destaca su papel en la longeva telenovela estadounidense 'Belleza y Poder', donde interpretó a Alison Montgomery entre 2011 y 2017.

A pesar de estos logros, su carrera en Hollywood no despegó como esperaba, lo que la llevó a combinar su trabajo en televisión con su pasión por el teatro independiente. Y fue precisamente en este escenario fue donde conoció al que pronto se convertiría en su esposo, Matthew Kumar, un abogado californiano.

La larga espera

Teodora y Matthew comenzaron su relación en 2016, y dos años después, en noviembre de 2018, anunciaron su compromiso. Sin embargo, la boda ha tenido que ser aplazada en tres ocasiones: primero debido a la pandemia de COVID-19, después por el fallecimiento del rey Constantino en enero de 2023, y finalmente por los problemas legales que atravesó Matthew, quien fue sancionado por el uso indebido de fondos de sus clientes, lo que resultó en su suspensión como abogado durante un año.

A pesar de estos obstáculos, la pareja se ha mantenido unida y han seguido adelante con sus planes de boda, que finalmente se celebrará este fin de semana en Atenas. La ceremonia contará con la asistencia de numerosos miembros de la realeza europea, incluyendo a los reyes eméritos de España, Juan Carlos y Sofía, y se espera que la infanta Cristina y algunos de sus hijos también estén presentes.

El enlace de Teodora y Matthew será una celebración de la historia y la tradición familiar. La prima de Felipe VI lucirá un vestido diseñado por la reconocida diseñadora griega Celia Kritharioti, amiga cercana de la familia real griega, cuyos trabajos han sido portados por celebridades como Zendaya y Beyoncé. Además, se espera que siga la tradición de su familia al llevar el velo de encaje irlandés de la princesa Margarita de Connaught, el cual ha sido utilizado por varias generaciones de mujeres de la realeza en sus bodas, incluyendo a la madre de la novia, Ana María, y a su hermana Alexia de Grecia.

Asimismo, la princesa podría lucir la tiara 'Khedive de Egipto', una joya con una rica historia que fue un regalo del último Khedive de Egipto a la bisabuela de Teodora, Margarita de Connaught, en su boda en 1905. La tiara ha sido utilizada por varias descendientes de la reina Ingrid de Dinamarca, incluida la madre de Teodora y su tía, la reina Margarita de Dinamarca.

La víspera del gran día, la pareja ofrecerá una cena preboda en el Museo Bizantino y Cristiano de Atenas, a la que asistirán 250 invitados, muchos de ellos miembros de la realeza. La ceremonia y el banquete nupcial se llevarán a cabo en el exclusivo One and Only Aesthesis Hotel en Vouliagmeni, un entorno idílico que ha sido elegido para cerrar con broche de oro este enlace tan deseado, tras seis años de espera.