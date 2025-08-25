HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Plex publica por primera vez una foto con Aitana

La cantante había subido una imagen de ambos al inicio del verano, algo a lo que parecía resistirse el youtuber

María Moreno

Lunes, 25 de agosto 2025, 11:12

Plex da un paso más en su relación con Aitana publicando una imagen de ambos tomada durante sus vacaciones en Tailandia, la primera que publica junto a la cantante, ya que el youtuber aún no se había animado a subir una imagen de ambos.

Por su parte, Aitana publicó la primera fotografía juntos al inicio del verano. En la imagen aparecían mirándose embelesados, sin poder ocultar sus sonrisas, durante la celebración del 26 cumpleaños de la catalana, que lo celebró con sus amigos y con su pareja en Ibiza. Una imagen que coincidió con unas instánteaneas publicadas por la revista ¡Hola! en exclusiva, en las que se veía a los dos jóvenes refrescándose en las aguas del Mediterráneo, compartiendo risas con amigos y confidencias para dos sobre una tabla de paddle surf. Imágenes muy cercanas en las que no falta el esperado beso a bordo del yate, donde no han dejado de compartir gestos de cariño.

Jóvenes, guapos y con carreras de éxito, han intentado mantener el inicio de su relación a salvo de miradas indiscretas, pero el verano ha supuesto un antes y un después para la pareja y para su legión de seguidores, que están encantados de ver a sus ídolos enamorados.

