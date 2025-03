Pax llama a su padre, Brad Pitt, «maldito ser humano horrible»

Joaquina Dueñas Jueves, 23 de noviembre 2023, 11:37 Comenta Compartir

Desde que Brad Pitt y Angelina Jolie se separan en 2016 comenzaron a trascender detalles sobre la difícil convivencia de la pareja y sobre la mala relación del actor con sus hijos. Un extremo que parece confirmarse después de que el 'Daily Mail' haya revelado un mensaje que Pax dedicó al actor hace tres años con motivo del día del padre en el que lo califica de «maldito ser humano horrible». Se trata de una publicación en sus redes sociales que se ha conocido después de que el joven haya abierto su cuenta.

«Feliz Día del Padre a este imbécil de clase mundial», comienza el texto que acompaña una fotografía del intérprete recogiendo el Oscar a Mejor actor por su trabajo en 'Once Upon A Time … In Hollywood. «Una y otra vez sigues demostrando que eres una persona horrible y despreciable. No tienes ninguna consideración ni ninguna empatía hacia tus cuatro hijos menores de edad, que tiemblan de miedo cada vez que están en tu presencia», continúa refiriéndose a sus hermanos Zahara, Shiloh, Vivienne y Knox. «Nunca entenderás el daño que has hecho a mi familia porque eres incapaz de hacerlo. Convertiste la vida de tus personas cercanas en un infierno constante. Podrás decirte a ti mismo y al mundo lo que quieras, pero algún día la verdad saldrá a la luz. Así que, feliz Día del Padre, maldito ser humano horrible», termina.