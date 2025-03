Paris Hilton da la bienvenida a su primer hijo

Sara Rubio Blasco Miércoles, 25 de enero 2023, 12:12 | Actualizado 13:15h. Comenta Compartir

Paris Hilton por fin ha cumplido su sueño de convertirse en mamá. La empresaria (41 años) y su marido, Carter Reum (41), han dado la bienvenida a su primer hijo en común y han anunciado la feliz noticia a través de las redes sociales. «Ya eres más querido de lo que se puede expresar con palabras», ha escrito Hilton en una foto en la que sostiene la mano del recién nacido. El pequeño, habría llegado al mundo a través de gestación subrogada, según ha confirmado la revista 'People'.

«Siempre ha sido mi sueño ser madre y estoy muy feliz de que Carter y yo nos hayamos encontrado», afirmaba Paris en la misma publicación. Y es que la empresaria nunca ha dudado en hablar abiertamente sobre sus problemas de infertilidad. En 2020 tomó la decisión de congelar sus óvulos porque tenían claro que querían «formar una familia» y vieron de la pandemia un momento perfecto para cumplir su deseo «porque el mundo estaba parado» y ella, según aseguró, pasa unos «250 días al año en un avión».

Ya en 2021, se sometió a un proceso de fecundación in vitro y, según explicó en el podcast 'The trend reporter', fue un proceso «muy duro» para ella, pero estaba «contenta» por la posibilidad de poder tener mellizos. Incluso se aventuró a revelar el nombre elegido si fuera una niña: London. La madre de Paris confirmó que la pareja había pasado una mala racha al no conseguir convertirse en padres.

Su marido, el empresario Carter Reum, ya tiene una hija de 10 años fruto de una relación anterior y de la que varias fuentes aseguran que no tienen una «relación normal padre-hija».

La pareja se conoció antes de la pandemia y en febrero de 2021 anunciaron su compromiso. Sellaron su amor con una impresionante boda que tuvo lugar en Los Ángeles en noviembre de ese mismo año. Paris aseguró muy emocionada que estaba deseando poder « formar una familia y tener hijos». Ahora, ya puede decir que se ha cumplido su sueño.