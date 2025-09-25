HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Hallan el cadáver de una mujer de 29 años al sofocar un incendio en Badajoz
Elon Musk. Reuters

El padre de Elon Musk, señalado por abusos sexuales a menores de su familia

El empresario sudafricano niega los hechos y acusa a sus parientes de extorsión

Joaquina Dueñas

Jueves, 25 de septiembre 2025, 12:16

Errol Musk, padre del magnate tecnológico Elon Musk, ha sido acusado de abusar sexualmente de al menos cinco niños de su propia familia, según una investigación publicada por The New York Times. Pese a la gravedad de las acusaciones, tres investigaciones policiales en Sudáfrica y California han concluido sin cargos formales contra el ingeniero de 79 años.

Los expedientes citados por el diario incluyen testimonios de hijos, hijastros y otros familiares, así como correspondencia privada y declaraciones de trabajadores sociales. El primer caso registrado se remonta a 1993, cuando su hijastra de apenas 4 años lo acusó de tocamientos. Una década más tarde, la misma menor afirmó haberlo sorprendido oliendo su ropa interior. Otras denuncias involucran a dos hijas, un hijastro y, más recientemente, en 2023, familiares y un trabajador social intervinieron después de que su hijo de entonces 5 años dijera que había sido tocado por su padre.

El diario también señala que tres investigaciones policiales independientes abiertas contra Errol Musk han finalizado sin condena. De estas, dos fueron cerradas, mientras que se desconoce el curso de la tercera. En este sentido, Errol ha defendido que las acusaciones son «falsas y absurdas en extremo» y ha apuntado a un chantaje de sus familiares, que habrían inducido a los menores «a decir mentiras» para «sacarle dinero».

Unos familiares que en su día pidieron ayuda a Elon Musk mediante una misiva: «Realmente necesitamos tu consejo, ayuda y orientación en estos asuntos, porque vemos sufrir a diario a estos niños», recoge el fragmento de la carta publicada por The New York Times.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Hallan el cadáver de una mujer de 29 años al sofocar un incendio en Badajoz
  2. 2 Un restaurante de un pueblo extremeño acaba de entrar en la Guía Michelin: puedes comer por 35 euros
  3. 3

    El TSJEx confirma como improcedente el despido de un trabajador que participó en una prueba deportiva estando de baja
  4. 4

    Familia y amigos despiden a Jonathan en un doloroso funeral
  5. 5 Dos heridos graves tras un choque frontal en la carretera que une Cáceres con Casar
  6. 6 Cinco detenido por retener, golpear y amenazar a un vecino de Zafra
  7. 7

    José Antonio Bayón, jefe del Infoex: «Pedro Sánchez vino a tomar el pelo a los extremeños»
  8. 8 Atropello en un paso de peatones de Badajoz
  9. 9

    El SES vacunará este otoño por primera vez a los mayores de 60 años contra el virus sincitial
  10. 10 Oposiciones SES 2025: fechas, horas y lugares de examen para todas las categorías publicadas en el DOE

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy El padre de Elon Musk, señalado por abusos sexuales a menores de su familia

El padre de Elon Musk, señalado por abusos sexuales a menores de su familia