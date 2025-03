Pablo Motos, operado de urgencia

S.R. Lunes, 8 de mayo 2023, 14:19 Comenta Compartir

Otro susto para Pablo Motos. El presentador ha tenido que ser operado de urgencia tras romperse el 90% del tríceps entrenando, tal y como ha indicado él mismo en su cuenta de Instagram.

«Me he roto el 90% del tríceps y me han tenido que operar de urgencia. Al salir de la anestesia, sin saber muy bien dónde estaba, mi mujer me dijo que me pusiera de pie y me hizo esta foto. Ahora me llama «Supermanco». Esta noche os cuento todo. Vaya susto.», es el mensaje que ha dejado Pablo Motos en sus redes y con el que tranquiliza a sus seguidores indicando que sí presentará esta noche El Hormiguero, que tiene como invitada a la 'influencer' y 'tik toker' Marta Díaz.

En la foto que ha compartido, Motos aparece con una sábana de hospital en forma de capa y en ropa interior, y, se ve el brazo en cabestrillo y totalmente vendado.

Las reacciones no se han hecho esperar y Luis Fonsi, Máximo Huerta, Laura Pausini, Álex Gónzalez o Pastora Soler le han deseado ánimos y una pronta recuperación.

No es la primera vez que esto ocurre, pues Motos ya presentó varios días El Hormiguero con un brazo en cabestrillo por otra operación a la que tuvo que someterse. Y, este mismo jueves, Tamara Falcó acudió a su habitual tertulia de los jueves con muletas porque acababa de sufrir un esguince.