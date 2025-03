Óscar Higares se despide entre lágrimas de 'Maestros de la Costura Celebrity'

Ana Isabel Padilla Macías Viernes, 14 de marzo 2025, 13:07 Comenta Compartir

'Maestros de la Costura Celebrity' ha pasado ya esta semana su ecuador y las expulsiones son cada vez más duras. Las exigencias son cada vez mayores y en el taller la tensión se puede palpar en cada una de las puntadas que se dan.

Nadie está fuera de peligro y prueba de ello es que dos de los concursantes más fuertes se han visto esta semana en la cuerda floja; Eduardo Casanova y Óscar Higares, siendo este último el que tuvo que abandonar el taller quedando ya solo 7 aspirantes; Pilar Rubio, Edu Soto, Eduardo Casanova, Carmen Farala, Laura Sánchez, La Terremoto de Alcorcón y Canco Rodríguez, repescado la pasada semana.

Para la primera prueba de la noche, los jueces del programa, María Escoté, Lorenzo Caprile y Alejandro Palomo organizaron una función de fin de curso en la que la directora fue la comunicadora Inés Hernand, quien fuera ganadora de 'MasterChef Celebrity 9' y que acudió al taller como invitada. Cada aprendiz tuvo que diseñar y confeccionar el vestuario para uno de los personajes de la obra 'El sueño de una noche de verano', debiendo lucirlos después en una pasarela muy especial.

En el reparto de roles, asignados por la directora, Edu Casanova se convirtió en Oberón y Carmen Farala en Titania. Edu Soto fue Filóstrato, Pilar Rubio fue Herminia, Laura Sánchez se convirtió en Hipólita, Canco Rodríguez en Puk, Óscar Higares en Teseo y La Terremoto de Alcorcón se metió en el papel de Telaraña.

Fue una prueba de lo más divertida en la que los aprendices presentaron diferentes interpretaciones de sus personajes, si bien el jurado valoró por encima de todo la confección de las prendas presentadas. La ejecución de Carmen Farala volvió a ser calificada como impecable, siendo para ella el primer puesto de la prueba, el cual se disputó con La Terremoto que presentó un diseño tanto original como funcional. Eduardo Casanova volvió a dar un puesto de honor a los lazos mientras que tanto Laura Sánchez como Pilar Rubio presentaron unas confecciones que rozaban la perfección.

Homenaje a Lola Flores

Esta semana, para la prueba de exteriores, los aprendices del talent de costura presentado por la extremeña Raquel Sánchez Silva viajaron hasta Jerez de la Frontera, cuna del flamenco y lugar de nacimiento de Lola Flores, La Faraona.

En la localidad se inauguró hace dos años el Museo de Lola Flores donde pueden contemplarse diferentes recuerdos de la artista. Son más de 200 piezas entre vídeos, fotografías, joyas y vestidos, entre otros recuerdos.

En este lugar, y con la ayuda de la promotora musical Mariola Orellana, quien fuera la representante y mano derecha de la artista y el modista Tomás García, 'Maestros de la Costura Celebrity' rindió un homenaje a Lola Flores debiendo los concursantes reproducir, a medida, dos de las batas de cola más emblemáticas de la cantaora.

Los equipos se formaron en esta ocasión al azar, escogiendo cada aprendiz una peineta que le posicionó en uno u otro lado. En el equipo verde, liderado por Laura Sánchez, estaban Óscar Higares, Eduardo Casanova y Carmen Farala mientras que el equipo naranja, capitaneado por Terre, estuvo integrado por Canco Rodríguez, Pilar Rubio y Edu Soto.

El equipo verde no acertó desde el principio con la elección de la tela decantándose por un bonito terciopelo elástico pero nada práctico para una bailaora, estando aquí más acertados los naranjas al escoger los materiales, asegurándose de que, además de bonito, cumpliera su función encima de un escenario.

Carmen Farala, al ser ganadora de la primera prueba, recibió el primer delantal negro, pudiendo quedárselo o entregárselo a otro aprendiz. Esta, en un gesto de valentía, decidió que era suyo y luchar por su permanencia.

Fueron muchos retos los que tuvieron que enfrentar ambos equipos, siendo finalmente el verde el que iría a la prueba de eliminación.

El ganador del homenaje a Lola Flores es...¡el equipo naranja! 🧡#MaestrosDeLaCostura pic.twitter.com/kEFW2U5AVD — Maestros de la Costura (@MaestrosCostura) March 13, 2025

Una dura despedida

De vuelta en el taller, para la última prueba de la noche, la moda y el comercio electrónico se dieron la mano. El e-commerce ha transformado completamente la forma en que los consumidores compran y a la vez cómo marcas, vendedores y diseñadores se relacionan con sus clientes.

El gran escaparate que suponen las redes sociales ha cambiado el modelo de consumo y para entender mejor este fenómeno, esta semana estuvieron en el programa los influencers Marta Díaz, Marina Rivers, Roro y Vyperr durante la prueba de eliminación.

Los delantales negros tuvieron esta semana que diseñar una campaña de moda orientada a las redes sociales, contando para ello con los expertos visitantes, para quienes tuvieron que confeccionar un estilismo a medida y después promocionarlo en redes.

Óscar Higares confeccionó para RoRo, Laura Sánchez para Vipper, Eduardo Casanova para Marina y Carmen Farala para Marta Díaz. Ante las dificultades encontradas, Higares pidió el imperdible eligiendo a Pilar Rubio para que le ayudara. Óscar tuvo que empezar a confeccionar desde cero perdiendo un valioso tiempo al no gustar a su modelo, RoRo, el color que escogió, lo que le hizo desperdiciar su ventaja.

Por su parte, Casanova quiso ser demasiado ambicioso mientras que Laura Sánchez presentó un muy digno mono vaquero. Quien verdaderamente brilló en la prueba de eliminación fue Carmen, que confeccionó para Marta Díaz un precioso conjunto de tweed.

En esta prueba se contó con la participación de María Escoté, que quiso rendir un homenaje a la moda digital confeccionando un espectacular conjunto de malla azul y una minifalda de plumas que lució Marta Díaz.

Marta Díaz x María Escoté 😍#MaestrosDeLaCostura pic.twitter.com/e3yd6Fuika — Maestros de la Costura (@MaestrosCostura) March 14, 2025

La decisión de la expulsión se debatió entre Eduardo Casanova y Óscar Higares, siendo este último el que tuvo que decir adiós al programa. Fue una dura despedida en la que no faltaron lágrimas, tanto las suyas como las de sus compañeros y que dejaron emocionados también a los jueces y la presentadora Raquel Sánchez Silva.

Oscar Higares es el sexto expulsado de #MaestrosDeLaCostura 😯 pic.twitter.com/nfk5T3YmIr — Maestros de la Costura (@MaestrosCostura) March 14, 2025

En su despedida, Higares señaló: «Quiero hacer las cosas bien y de repente bueno pues no te salen. Por las circunstancias que sean pues hay veces que no salen, entonces bueno, al final yo lo único que quiero es intentar dejar ese legado a mis hijas. El del trabajo, el del esfuerzo, el del sacrificio, el de que aunque trabajes mucho hay veces que las cosas no salen y eso no quiere decir que no lo has hecho bien».

«Te voy a echar de menos, compadre». Le dijo Edu Soto completamente emocionado, a lo que Óscar contestó «Y yo a vosotros, os quiero mucho».

"Quiero hacer las cosas bien. Quiero dejar ese legado a mis hijas del trabajo y del esfuerzo" 💞



Gracias por tu valentía, tu honestidad y por tu amor por la costura Oscar 💔#MaestrosDeLaCostura pic.twitter.com/KX3FrTp8ki — Maestros de la Costura (@MaestrosCostura) March 14, 2025

Por su parte, María Escoté le señaló «Yo te admiro muchísimo. Esa valentía, el venir del mundo del que vienes y tú te has atrevido. Me pareces innovador, pionero, en una generación que es muy complicada y para mí eso tiene un mérito que de verdad, date por satisfecho y estate súper orgulloso porque has hecho un programón, Óscar». Añadiendo Caprile que lo había hecho fenomenal.