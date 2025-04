Operan de urgencia a Sara Carbonero

COLPISA Madrid Miércoles, 23 de noviembre 2022, 19:20 | Actualizado 21:15h. Comenta Compartir

La periodista Sara Carbonero ha sido operada de urgencia, tres años después de que se le detectara un cáncer de ovario. Según adelanta en exclusiva la revista Lecturas, Carbonero habría sido sometida a una nueva intervención el pasado lunes 21 de noviembre en la Clínica Universitaria de Navarra, en Madrid.

Al parecer, tras una revisión rutinaria, los médicos decidieron ingresarla con carácter urgente y proceder a la intervención tras pasar un fin de semana en familia. Entre tanto, la expareja del futbolista Iker Casillas, habría dejado a los dos hijos menores -Lucas y Martín- al cuidado de su hermana Irene, ya que el exguardameta se encuentra en Qatar como integrante de la delegación de RTVE.

A Carbonero (38 años) le detectaron el pasado mayo de 2019 un cáncer de ovario del que fue ya operada hace tres años. Un suceso que se produjo meses después del infarto que sufrió Iker Casillas, entonces su marido. En aquella ocasión lo relató en su cuenta de Instagram: «Los médicos me vieron un tumor maligno en el ovario y ya he sido operada. Cuando aún no nos habíamos recuperado de un susto, la vida nos ha vuelto a sorprender. Esta vez me ha tocado a mí, esa dichosa palabra de seis letras -refiriéndose al cáncer- que todavía me cuesta escribir», escribió por entonces.

