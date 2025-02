Ana Obregón, rota de dolor por la muerte de su padre

Sara Rubio Blasco Sábado, 17 de septiembre 2022, 13:01 | Actualizado 19:47h. Comenta Compartir

Nuevo golpe para Ana Obregón en la que sin duda está siendo la etapa más difícil de su vida. La presentadora ha anunciado en su cuenta de Instagram con unas bonitas palabras que su padre, el empresario Antonio García Fernández, ha fallecido a los 96 años.

«Anoche nos dejaste, fue como un rugido que surcó el cielo para reencontrarte con mamá, el amor de tu vida y con mi hijo, tu nieto preferido», escribía junto a unas entrañables imágenes rescatadas de hace algunos años, incluida una de ella junto a su hijo Aless y sus padres.

«He coleccionado millones de momentos únicos contigo, que guardo tatuados en mi corazón», aseguraba la actriz que no se ha separado en estos últimos meses de su padre para cuidarle, ya que padecía un delicado estado de salud.

La actriz también ha aprovechado el comunicado para relatar algunos de los duros momentos que tuvo que atravesar su padre a lo largo de su vida, dejando clara la admiración total hacia él. «Has vivido 96 años; difíciles en tu infancia cuando tuviste que empezar a trabajar durante la guerra cuando apenas eras un niño de 12 años, limpiando pocilgas, pero con tu pasión y tu trabajo incansable durante 70 años conseguiste crear una gran empresa.»

Ana afronta la pérdida de su padre tras la muerte de su hijo Aless el pasado 13 de mayo de 2020 y de su madre justo un año después. «En dos años me habéis dejado huérfana de padres y de hijo», lamenta. «Ahora las tres personas que más quiero en mi vida no estáis aquí conmigo, y te juro papá, que no sé cómo lo voy a hacer».

La presentadora ha querido aprovechar para enviar a su padre un último deseo, «por favor, cuida mucho de mi hijo hasta que llegue».