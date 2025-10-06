HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Urgente La Policía Nacional registra la casa del padre del presunto autor del homicidio en Badajoz
Príncipe Andrés. AFP

Un nuevo libro sobre Jeffrey Epstein amenaza con volver a salpicar al príncipe Andrés

'Blue Butterfly: Inside the Diary of an Epstein Survivor' relata la historia de una de sus víctimas, Juliette Bryant

Joaquina Dueñas

Lunes, 6 de octubre 2025, 12:34

El próximo 18 de octubre verá la luz 'Blue Butterfly: Inside the Diary of an Epstein Survivor', un libro que relata la historia de una de las víctimas de Jeffrey Epstein y que amenaza con salpicar una vez más al príncipe Andrés, amigo del magnate condenado por pedofilia. «Justo cuando uno piensa que no puede haber más acusaciones contra Andrés y Epstein, salen más a la luz», han comentado desde el entorno de la editorial TrineDay al diario británico 'The Mirror'. «Amenaza con graves repercusiones, no solo para Andrés, sino para todos los que lo han protegido. Si Andrés está conectado a las redes más profundas que describe McCarthy, las consecuencias serán graves», han añadido.

Un portavoz de la editorial ha señalado que la obra «presenta nuevas y explosivas revelaciones sobre el príncipe Andrés y otras figuras de alto perfil, añadiendo nombres y conexiones que el mundo nunca ha visto ni oído». Además, ha subrayado que Epstein, lejos de ser «un depredador solitario» formaba parte de «una realidad mucho más oscura, deliberadamente oculta a la vista del público». En este sentido, el trabajo de la autora, Sarah McCarthy, profundiza en los vínculos del hermano del rey Carlos III con Peter Nygard, un empresario canadiense del sector de la moda, condenado también por delitos sexuales.

