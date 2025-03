Noche de emociones en 'Maestros de la Costura' con la salida de Mónica Cruz y la vuelta de Canco Rodríguez

Ana Isabel Padilla Macías Viernes, 7 de marzo 2025, 15:09 Comenta Compartir

En esta última semana, 'Maestros de la Costura Celebrity' ha regalado a sus espectadores una noche muy especial en la que, además de una expulsión, se recuperó a uno de los concursantes que había sido expulsado en semanas anteriores y celebraron el 30º aniversario de la firma Lorenzo Caprile.

Cada semana es más complicado para los jueces del programa; María Escoté, Lorenzo Caprile y Alejandro Palomo elegir a uno para que abandone el taller y es gracias a los conocimientos que los aprendices van adquiriendo con el paso de los días. Fruto de ello llegaron grandes felicitaciones para todos en las dos primeras pruebas, si bien en la tercera y última, en la prueba de expulsión, tuvieron que decir, y muy a su pesar, adiós a Mónica Cruz, quien no dudó en arriesgar pero cuyos fallos hicieron que no pudiera continuar.

Durante la noche los aprendices volvieron a reencontrarse con sus compañeros que habían abandonado ya el taller; Silvia Superstar, Rosa López, Canco Rodríguez y María Estévez, quienes lucharon por volver al programa siendo finalmente Canco quien se ganaría el puesto.

La última entrega de 'Maestros de la Costura Celebrity', presentado como siempre por la extremeña Raquel Sánchez Silva, comenzó con la visita de Rossy de Palma, quien desveló su talento para la costura, el cual descubrió a la tierna edad de 6 años. El primer reto al que se enfrentaron los concursantes fue el de reproducir alguno de los 4 vestidos confeccionados por Rossy de Palma, los cuales además ha lucido en alguna ocasión la actriz, una prueba en la que se contó con la participación de , quien se puso manos a la obra para confeccionar un vestido inspirado en la actriz.

Fueron Eduardo Casanova, con una muy buena réplica y Carmen, con un vestidazo, quienes recibieron las mejores críticas. Pilar Rubio, Óscar y Edu también recibieron buenas críticas. Por su parte, La Terremoto no convenció a los jueces, Mónica Cruz no acertó con la tela aunque confeccionó un vestido precioso y Laura no logró el volumen y la fantasía que quería el jurado.

Con ello, el mejor valorado fue Eduardo Casanova mientras que el último puesto fue para La Terremoto de Alcorcón.

La vuelta de Canco Rodríguez

La segunda prueba de esta semana, la prueba por equipos, fue en esta ocasión muy especial y es que el programa celebró el 30º aniversario de la firma de Lorenzo Caprile, a quien la Comunidad de Madrid ha rendido tributo con una exposición retrospectiva que se puede visitar hasta finales en la Sala Canal Isabel II donde pueden contemplarse algunas de sus más icónicas creaciones.

Hace 30 años un joven Lorenzo Caprile iniciaba su andadura en el mundo de la moda, convirtiéndose en uno de los mejores diseñadores de nuestro país 💞



Hoy @MaestrosCostura le rinde homenaje. ¡Felicidades, Caprile!



⭕️Sigue #MaestrosDeLaCostura en https://t.co/eGcuDvao7w pic.twitter.com/Ng9Y9XYkbj — La 1 (@La1_tve) March 6, 2025

🥻 La Sala Canal de la @ComunidadMadrid fue escenario anoche de una nueva entrega de @MaestrosCostura con #CarprileLorenzo.



📆 La muestra permanecerá abierta al público, con entrada gratuita, hasta el próximo 30 de marzo.



+Info: https://t.co/Rx36pUFG7q#MaestrosDeLaCostura pic.twitter.com/29V5jeBHQq — Cultura▪️Comunidad de Madrid (@CulturaCMadrid) March 7, 2025

Como siempre, los concursantes se dividieron por equipos; en el equipo naranja Mónica, Pilar, Óscar y Edu Soto y en el equipo verde Eduardo Casanova, Carmen, Laura y La Terremoto, debiendo cada equipo reproducir una de las confecciones emblemáticas de Caprile. El jurado del programo invitó a la cantante Marta Sánchez, una de las grandes clientas de Caprile.

Llegaron después los aprendices expulsados para, con estilo libre, crear un look inspirado en el modista, si bien debían tener como protagonista el corsé.

Cada semana hay más nivel y se notó especialmente en las grandes confecciones que entregaron los dos equipos, si bien el equipo verde no entregó «una réplica exacta» mientras que los jueces alabaron la gran organización. Caprile terminó echándose a llorar al ser incapaz de decidirse por uno de los dos y finalmente, con una mínima diferencia, se decantó por los verdes.

Ahora mismo Lorenzo podría ser yo perfectamente. No quiero que nadie vaya hoy a eliminación 😭😭#MaestrosDeLaCostura pic.twitter.com/KV0Mg9I767 — Maestros de la Costura (@MaestrosCostura) March 6, 2025

Por su parte, de entre los expulsados, el jurado señaló los trabajos de María y de Canco como los mejores, siendo finalmente el actor el repescado.

Una exigente prueba de eliminación

De vuelta al taller, Mónica Cruz, Pilar Rubio, Edu Soto y Óscar Higares se enfundaron en los delantales negros para hacer frente a una exigente prueba que decidiría quién no continuaría en el taller. Contaron con la visita de Pelayo Díaz, quien aconsejó a los aprendices durante el reto.

En esta ocasión tuvieron que confeccionar un pantalón para hombre, de fantasía y a medida, una prueba en la que tanto Pilar Rubio como Óscar destacaron.

Miguel Bosé fue el referente de Mónica Cruz para su pantalón, para el que se basó en una original idea pero muy complicada, lo que hizo que tuviera bastantes fallos. Por su parte, Edu eligió una bonita tela de fantasía pero no acertó con la medida de su modelo.

Finalmente, y tras finalizar con las deliberaciones, y estando la decisión entre Mónica y Edu, el jurado decidió que la expulsada de esta semana fuera Mónica Cruz, noticia que se tomó con mucha deportividad, si bien señaló que le hubiera gustado seguir aprendiendo. En su despedida, en la que no faltaron unas bonitas palabras de aliento por parte de los jueces, María Escoté le señaló «Has evolucionado mucho, o sea, por favor, no dejes de coser, no dejes de practicar, que te va a hacer muy feliz, estoy segura».

"Esa comunicación que tengo yo con las telas, si no es por vosotros, nunca la hubiera descubierto" 🧵



Gracias @MonicaCruz1977 por ser tan auténtica y por demostrarnos tu amor por la costura (aunque te pelees con la máquina) #MaestrosDeLaCostura 💝 pic.twitter.com/YU0QmyGVAz — Maestros de la Costura (@MaestrosCostura) March 7, 2025

Por su parte, Raquel Sánchez Silva, entre risas, le dijo a Mónica que nunca olvidarían sus «broncas con la máquina de coser».