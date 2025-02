El día 'redondo' de la moda española

Gloria Salgado Madrid Sábado, 12 de marzo 2022, 15:45 | Actualizado 23:09h. Comenta Compartir

En la última jornada de los diseñadores consagrados en Mercedes-benz Fashion Week Madrid (MBFWMadrid) destacaron dos nombres nuevos, Fely Campo y Redondo Brand. Tanto es así que Jorge Redondo se alzó con el premio otorgado por L'Oréal Paris a la mejor colección de la 75 edición. Ha sido llegar y besar al Santo lo de este joven que empezó su vinculación al sector hace trece años, escribiendo un blog. De ahí pasó a elaborar crónicas y cubrir diferentes semanas de la moda, donde el destino -y el esfuerzo- ha querido que vuelva como protagonista de otras crónicas.

Algunas páginas ya había copado con su empresa de bolsos hechos en España, Tita Madrid. Al menos uno de sus modelos ocupa espacio en el vestidor de doña Letizia. Con la influencer Paula Ordovás montó la tienda de ropa y complementos de la empresaria. Ahora ella es una de las mejores embajadoras de la firma de ropa que este sábado mostró en MBFWMadrid, Redondo Brand. La actriz Candela Peña es otra de sus fieles, que suele llevar sus diseños a medida a las alfombras rojas. Líneas clásicas y sencillas con elementos diferenciadores, como los volúmenes en la parte superior del cuerpo, son la seña de identidad de una firma que dará mucho más que hablar a partir de ahora.

También merece mención aparte Fely Campo. Lo que ofreció la salmantina fue una clase magistral de costura. Sus abrigos son piezas maravillosas. Tejidos gruesos como lana austriaca 100% de oveja merina, muy ligera y gustosa al tacto, con una ejecución impecable que, obviamente, no viene de una novata. Campo empezó con 13 años en un taller de confección.

Son ya 40 años dedicada en cuerpo y alma al oficio. Está en más de 200 puntos de venta en el mundo y triunfa en Reino Unido e Italia. Tampoco le va nada mal en Francia. Ahora busca darse a conocer en España, donde tiene dos tiendas propias, en Oviedo y Salamanca. Dos ciudades en las que también tiene taller para novias. No en vano es una fija en la Barcelona Bridal Week. ¿Su punto fuerte? Su excelente patronaje, adaptándose a la perfección a distintos tipos de cuerpos. La talla que más vende en toda Europa es la 44-46. «La de las modelos no me la pide ninguna clienta», comenta en el vestuario poco antes de pisar la pasarela.

Tanto Redondo como Campo compartieron pasarela con veteranos como Ángel Schlesser, que tiró de archivo para recuperar el minimalismo de los 90. Ropa para el día a día entre multitud de propuestas para fechas más especiales, como las de Claro Couture. La firma andaluza mostró una colección muy sensual con faldas de vuelo, transparencias y blazers maravillosas en tonos neutros con mucho bordado.

Un ambiente festivo que tuvo un paréntesis con Otrura. Moda de autor que dio voz al trastorno de ansiedad que sufren los fundadores de la marca, Sergio de Lázaro y Verónica Abián. Un intento de salida de la espiral en la que se ven inmersos representada mediante bodys desgarrados que hacen las veces de segunda piel, tan íntima como la 'recostura' de una sábana del ajuar de la madre de Verónica, creando una falda sobre maniquí sin cortar. Una ardua y valiente tarea en la que han trabajado por primera vez con cuero en un pequeño taller de Galicia. Sea lo que sea, siempre lo hacen bonito.

La fiesta regresó a la pasarela de la mano de Custo Barcelona. La casa mostró la misma colección que en Nueva York, donde más de 1.200 personas esperaron con nieve por la rodilla para disfrutar de su trabajo, en el que se atrevió con el estampado animal, porque, como comentó a este periódico en el backstage, es «renovarse o morir». Y aún le queda mucho por vivir. Ese estampado animal es la seña sin la que no pueden vivir en Lola Casademunt by Maite, que lo usa en todas las piezas posibles, en esta ocasión bañada en potentes rosas con los que vistió a una de nuestras mejores 'top', Nieves Álvarez.