Nieves Álvarez: «Pierpaolo va a hacer un gran trabajo en Balenciaga»

Nieves Álvarez no quería ser modelo, pero el destino no estaba de acuerdo. La primera vez que escuchó que podría dedicarse a la moda, un mundo que a ella no le interesaba nada, tenía 17 años y estaba en la puerta del colegio con su carpeta forrada con fotos de Emilio Butragueño. Ahora, 33 años después, le daría para escribir un par de libros con su experiencia, como ella misma comenta entre risas. Obras en las que podría haber algún capítulo dedicado a su idilio con Ibiza y su sector textil, razón por la que se ha convertido en la maestra de ceremonias de la 54.ª edición de la Pasarela Adlib Ibiza, como ya lo fue en 2021.

«Llegar a la isla es como sentirse en casa. He pasado en Ibiza muchos momentos, tanto personales como profesionales. Es una isla que me enamora. Como amante de la moda, me gusta estar como un icono de Adlib Ibiza, la pasarela más antigua de España y la única con denominación de origen», explica la 'top' internacional sobre el evento que pone en valor la artesanía de un estilo que se remonta a principios de la década de los 70, con la llegada a la isla del movimiento hippie y de la princesa yugoslava Smilja Mihailovich, que acuñó la famosa frase «viste como quieras, pero con gusto».

Smilja Mihailovich ejerció por el mundo de embajadora del Adlib, nombre que proviene de la expresión latina Ad Libitum, que significa «con libertad», del que Nieves destaca que «tenga ese ADN tan puro y tan reconocible, siendo una de las pocas que es muy identificable. Creo —añade— que eso es algo que han conseguido gracias a la artesanía y a saber evolucionar en el tiempo de una manera muy vanguardista, uniendo muy bien lo que es tradición y vanguardia».

La primera edición ya cosechó un gran éxito, llegando a contar en la primera fila con figuras como Julio Iglesias y la actriz Ursula Andress, a los que en ediciones posteriores se sumaron Gina Lollobrigida, Sara Montiel, Raphael y, este año, Paula Echevarría, Feliciano López o Mark Vanderloo. La hija del reconocido maniquí internacional, Emma, que es la imagen de la campaña Adlib Ibiza SS26, defendió las colecciones de doce diseñadores adheridos a la marca promovida por el Consell Insular d'Eivissa: Monika Maxim Ibiza, Elisa Pomar Ibiza, Ibimoda, Ibiza Stones, Dolors Miró Ibiza, Espardenyes Torres, S72 Hat, Estrivancus, Ivanna Mestres, Virginia Vald, Vintage Ibiza y Tony Bonet. También desfilaron en Sant Antoni de Portmany modelos de la talla de Paula Willems, Nathalia Novas y Nora Varas.

«Tanto talento»... y Mans Concept

Entre ellas no estaba Nieves Álvarez, que se ciñó a su papel de presentadora del evento, aunque de vez en cuando siga subiendo a la pasarela como «percha». Preguntada por un diseñador o firma española para la que le gustase trabajar, y pese a destacar «tanto talento nuevo», lo tiene claro: «Me encanta lo que hace Mans Concept. Me encanta. Además, me chifla cada vez que me pongo algo de la marca. O Carlota Barrera, que me apasiona, me apasiona. Tiene un patronaje y una estética que me fascina».

Respecto a las casas internacionales, a nivel del lujo, el sector «está viviendo tal crisis, hay tal baile de nombres, que ya no sé quién diseña qué, pero estoy convencida, fíjate, de que Pierpaolo —Piccioli— va a hacer un gran trabajo en Balenciaga -marca para la que la madrileña desfiló hace años en la Alta Costura de París-. Yo creo que lo va a hacer muy bien y que muchas de las clientas que a lo mejor ya no se sienten identificadas con el mundo Gucci o el mundo Valentino van a ir a Balenciaga. Va a saber muy bien recuperar ese ADN y ese archivo que es histórico, que sigue influenciando a millones de diseñadores».