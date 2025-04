Marta Ortega se rodea de las 'tops' de los 90 en

El Muelle de la Batería de fue anoche el escenario de la inauguración de la primera gran exposición del prestigioso fotógrafo Steven Meisel, 'Steven Meisel 1993. A Year in Photographs'. La presidenta de Inditex, Marta Ortega Pérez, promotora de la muestra a través de la fundación que lleva su nombre (MOP), fue la anfitriona de la velada, que contó con la asistencia de destacadas personalidades del mundo de la moda como las supermodelos Naomi Campbell, Christy Turlington, Natalia Vodianova, Amber Valletta, Irina Shayk, Karlie Kloss, Karen Elson, Anna Sui o Coco Rocha.

También asistieron diseñadores como John Galliano, y personalidades relacionadas con el mundo de la fotografía como Benjamin Lindbergh, hijo del fotógrafo Peter Lindberg, a quien Marta Ortega dedicó el año pasado su primera gran exposición en .

Steven Meisel es uno de los fotógrafos de moda más relevantes y prolíficos de su generación, además de ser el impulsor de la carrera de muchas de las supermodelos de la década de los 90, como Linda Evangelista, Stella Tennant o Naomi Campbell, que anoche no quiso perderse el homenaje a su amigo, al que considera un apoyo fundamental en su carrera. «El trabajo era trabajo, pero no lo parecía; también era divertido y podíamos trabajar toda la noche para conseguir lo que buscábamos: el resultado, la estética, la esencia de la sesión. Fue una época muy especial», enfatizó Campbell. Christy Turlington, por su parte, aseguró no conocer a nadie que tuviera «tanto respeto como Steven por la moda y la belleza. Tener una campaña o una sesión con Steven, una primera portada o lo que sea es el momento en el que tu carrera tiene la posibilidad de transformarse en algo mucho, mucho más grande».

Ampliar Jon Kortajarena, Marta Ortega y Eugenia Silva. Saskia Lawaks

A las alabanzas a Meisel se sumó Marta Ortega. «El enorme talento y la inagotable capacidad creativa de Steven Meisel lo han convertido en uno de los fotógrafos más fascinantes de su generación. Steven continúa el legado de otros grandes maestros del pasado, con unas fotografías que traspasan la superficie para capturar la verdadera esencia de sus modelos. Su trabajo incluye, sin ninguna duda, algunas de las fotografías de moda más poderosas e influyentes de la historia», comentó la heredera del imperio de Inditex, que ensalzó el privilegio de llevar a A Coruña una exposición «tan especial y tan excepcional que, además de ampliar el rico patrimonio cultural que ofrece Galicia, servirá de inspiración para quienes tengan la fortuna de pasar un rato ante las extraordinarias imágenes de Steven Meisel».

La exposición, en la que ha estado trabajando el estudio del propio Meisel, y que estará hasta el 1 de mayo de 2023, recoge el trabajo de este maestro de la fotografía durante 1993, un año decisivo y de explosión creativa para él, con 28 portadas para la revista Vogue y más de un centenar de editoriales de moda. Dentro de esta producción figura el emblemático 'Anglo-Saxon Attitudes', protagonizados por Stella Tennant, Bella Freud, Plum Sykes y Honor Fraser y publicado en la edición británica.

«Necesito prendas excelentes para inspirarme, y en esa época había muchísimos grandes diseñadores. Todo era moda, moda y más moda; fue una época muy buena para formar parte del mundo de la moda y de las prendas», explicó el propio artista sobre esta etapa que surgió tras haber concluido el año anterior 'Sex', su legendaria colaboración con Madonna.

Arriba, Marta Ortega rodeada por (de izquierda a derecha) Natalia Vodianova, Naomi Campbell, Christy Turlington y Karlie Kloss. Abajo, Karen Elson, Irina Shayk y Amber Valletta llevándose fotografías de Meisel de recuerdo. A la derecha, Jon Kortajera con Naomi Campbell del brazo. Saskia Lawaks

La muestra es un gran desfile de más de 100 retratos clásicos que son a la vez clásicos, subversivos, ingeniosos y cálidos. En cada uno de ellos, la lente de Meisel capta a la perfección las virtudes de su modelo porque, como dice la diseñadora Anna Sui, también presente en el evento, «Steven puede hacer que cualquier modelo brille más que nunca en toda su carrera». Verlo empoderar a las modelos es «una cosa mágica, es como enamorarse». Entre sus retratos de figuras del mundo de la moda y del cine se encuentran Linda Evangelista, Carla Bruni, Naomi Campbell, Hamish Bowles, Kyle MacLachlan, Claudia Schiffer, Jaye Davidson, Barbra Streisand, Marlon Richards, Isabella Blow, Amanda Harlech o Twiggy.

La obsesión de Steven por la belleza en todas sus formas se remonta a su infancia. Al criarse en el Nueva York de los años 60 y 70, siempre fue muy consciente de las revoluciones estilísticas que se producían en la moda, la música y el arte. Otro de sus puntos diferenciadores es que domina cada parte del proceso, desde la peluquería y el maquillaje hasta el estilismo. Es como si supiera exactamente qué va a pasar antes de empezar la sesión.

Con un estilo sencillo en apariencia pero de gran sensibilidad, fue el artífice de aclamadas campañas publicitarias, con imágenes icónicas para firmas como Prada, Versace, Dolce & Gabbana, Valentino, Calvin Klein, Yves Saint Laurent y Zara. A sus trabajos para Vogue Italia, donde contó con el apoyo de su directora, Franca Sozzani, y a las fotografías de Madonna que ilustran 'Sex', el libro que la cantante publicó en 1992. Y es que Meisel es uno de los fotógrafos de moda más relevantes y prolíficos de su generación e impulsor de la carrera de muchas de estas célebres modelos en la década de los noventa.

Ampliar Imagen del recinto. Saskia Lawaks 'Steven Meisel 1993. A Year in Photographs' - Fechas: del 19 de noviembre de 2022 al 1 de mayo de 2023 - Lugar: Muelle de la Batería, , Galicia - Horario de apertura: Lunes - miércoles: 10:00 h - 21:00 h Jueves: 10:00 h - 20:00 h Viernes: 10:00 h - 22:00 h Sábado - domingo: 11:00 h - 21:00 h - Entrada libre. Las aportaciones voluntarias de los visitantes y los beneficios generados por la venta de merchandising serán destinados al proyecto Future Stories, dirigido al apoyo a creadores en su carrera artística. - Más información: www.meisel93-coruna.com/