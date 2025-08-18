HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
AFP

Marius Borg, hijo de la princesa de Noruega, imputado por cuatro violaciones y otros 28 delitos

De ser hallado culpable podría enfrentarse a una pena de hasta diez años de prisión

EP

Lunes, 18 de agosto 2025, 15:37

La Fiscalía de Noruega ha imputado este lunes a Marius Borg Hoiby, hijo de la princesa heredera de Noruega, Mette-Marit, por un total de 32 delitos, entre los cuales se encuentran cuatro violaciones y violencia machista contra su expareja, Nora Hakland.

Los cargos han sido presentados tras una investigación lanzada hace más de un año en su contra después de que su arresto en agosto de 2024 por agredir supuestamente a su entonces novia suscitara una batería de acusaciones.

El fiscal general noruego, Sturla Henriksbo, ha indicado que se trata de un «caso grave» y ha hecho hincapié en que «la violencia machista y las violaciones pueden dejar profundas cicatrices y destruir vidas», según informaciones recogidas por la emisora de radio NRK.

Asimismo, ha explicado que Borg también ha sido imputado por verter amenazas de muerte, agredir a un agente y violar la normativa de trágico, por lo que, en caso de ser hallado culpable, podría ser condenado a una pena de hasta diez años de prisión.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Orden de evacuación de casas diseminadas en Navaconcejo, Cabezuela, Jerte y Tornavacas por el fuego de Jarilla
  2. 2 Alemania apoyará la lucha contra las llamas en Extremadura con 60 bomberos y 20 vehículos
  3. 3 El fuego de Aliseda ha sido provocado por motivos cinegéticos: «Hay que ser absolutamente desalmado»
  4. 4 Detenido en Don Benito por apuñalar a un hombre en una pelea
  5. 5 Comienza la evacuación de zonas periurbanas de Hervás, que se encuentra confinada por el fuego
  6. 6 El empresario Pedro Díaz, tercer fallecido por las altas temperaturas este verano en Extremadura
  7. 7 Extremadura descarta pedir el nivel 3 de emergencia que plantea el PSOE
  8. 8 La Brigada Extremadura XI y cuatro máquinas de la Armada ayudarán en los fuegos de Extremadura
  9. 9 Plasencia despide al empresario Pedro Díaz, la encarnación del abuelo Mayorga
  10. 10 Ecologistas en Acción pide suspender la caza en las zonas afectadas por el fuego en Extremadura

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Marius Borg, hijo de la princesa de Noruega, imputado por cuatro violaciones y otros 28 delitos

Marius Borg, hijo de la princesa de Noruega, imputado por cuatro violaciones y otros 28 delitos