Luitingo, «reventado» tras salir a la luz sus audios hablando sobre Jessica Bueno

Joaquina Dueñas Domingo, 9 de marzo 2025, 14:58

La ruptura de Jessica Bueno y Luitingo, después de sus innumerables muestras públicas de afecto, fue una auténtica sorpresa para sus seguidores. Sin embargo, en estos días, la cosa no ha hecho más que empeorar. Jessica acudió al programa '¡De Viernes!' para contar su experiencia y escuchó en directo unos audios del cantante hablando sobre ella y sus hijos en unos términos que le hicieron desmoronarse completamente. «¿Cómo ha podido hablar así de mí y de mis hijos? Lo que más me duele es que hable así de mis hijos. Una persona que te quiere no hace eso, yo jamás hablaré mal de él», se lamentó la modelo.

Por su parte, el artista tampoco está pasando por su mejor momento después de ver a su exnovia rota en televisión: «Ahora mismo estamos todos en casa reventados llorando y la verdad que mal», expresó Luitingo a Kiti Gordillo, colaboradora del programa 'Fiesta'. «Que me digan lo que quieran, que me hagan lo que quieran. Yo ni tengo ganas de hablar ni puedo hablar», dijo. Y es que, para el andaluz, la situación está teniendo consecuencias también en el plano profesional ya que son muchos los seguidores que le han demostrado su decepción dejando de seguirlo.

En todo caso, Jessica podrá refugiarse en el trabajo porque, después de un tiempo alejada de la televisión, ha anunciado su regreso a Telecinco como colaboradora en '¡De Viernes!' como comentarista de 'Supervivientes', programa en el que participó y donde conoció a Kiko Rivera, padre de su hijo mayor, Francisco.

