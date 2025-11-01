HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este sábado, 1 de noviembre, en Extremadura?
Nicki Nicole y Lamine Yamal en sus redes sociales. Instagram

Lamine Yamal anuncia su ruptura con Nicki Nicole: «No fue por infidelidad»

El joven futbolista del Barcelona confirma que finalizó su relación con la cantante argentina de forma amistosa y ante los rumores que señalaban un posible engaño

M. G.

Sábado, 1 de noviembre 2025, 22:23

Comenta

El astro emergente del fútbol español, Lamine Yamal, de 18 años, ha declarado públicamente que su relación con la artista argentina Nicki Nicole ha llegado a su fin. En declaraciones al periodista Javi de Hoyos en el programa 'D Corazón' (RTVE), Yamal transmitió este mensaje: «No estamos juntos y no ha sido por ninguna infidelidad».

El jugador señaló que los rumores que vinculaban su separación con un viaje reciente a Italia y un supuesto episodio de infidelidad son ciertos sólo en tanto que «ya no estábamos juntos» cuando ocurrieron esos hechos. «No he sido infiel a Nicki Nicole ni he estado con otra persona», añadió.

La vinculación entre los dos nombres trascendió el ámbito privado a finales de agosto de 2025, cuando Yamal compartió en sus redes sociales imágenes junto a Nicki Nicole para celebrar su 25º cumpleaños, lo que parecía oficializar el noviazgo.

El noviazgo entre ambos había trascendido en el pasado verano, poco después del cumpleaños del futbolista, con apariciones públicas como pareja y escapadas compartidas.

Por el momento, ninguno de los dos ha detallado los motivos concretos de la ruptura, lo que deja en el aire varias incógnitas sobre el desenlace de una relación que captó atención en el ámbito mediático.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere Agustín Gilete Tapia, exalcalde de Membrío, en un grave accidente de tráfico en Asturias
  2. 2

    Encuentran huesos humanos en una escombrera a las afueras de Arroyo de la Luz
  3. 3 Rescatan y trasladan en helicóptero a un hombre que cayó a una zona escarpada en la provincia de Badajoz
  4. 4 Pedro Sánchez participará con Gallardo este miércoles en un acto público del PSOE en Mérida
  5. 5 Maribel Vilaplana, en el hospital
  6. 6

    La policía busca el arma del crimen del asesinato de la funcionaria en Badajoz
  7. 7 Cinco de las diez localidades más lluviosas de España este sábado son extremeñas
  8. 8 Despedida a RUCA
  9. 9 Embestida a un coche, tiroteo y secuestro de su conductor en Madrid
  10. 10

    Nueve meses de prisión por calumnias e injurias contra el alcalde de Malpartida de Plasencia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Lamine Yamal anuncia su ruptura con Nicki Nicole: «No fue por infidelidad»

Lamine Yamal anuncia su ruptura con Nicki Nicole: «No fue por infidelidad»