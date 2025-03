Kiko Rivera tras sufrir un ictus: «Pensé que no salía de esta» El hijo de Isabel Pantoja ya se encuentra en planta, según ha comunicado él mismo a través de sus redes sociales

Sábado, 22 de octubre 2022

Todo ha quedado en un susto. Kiko Rivera ya se encuentra «en planta» tras pasar las 24 horas más críticas de su vida en la UCI del Hospital Virgen del Rosario de Sevilla por un «ictus leve», tal y cómo confirmaba su mujer, Irene Rosales, a las puertas del centro hospitalario.

Una vez transcurrido el tiempo que los médicos señalan como «crítico» el hijo de Isabel Pantoja ha querido enviar un mensaje para tranquilizar a sus seguidores a través de las redes sociales. Kiko Rivera ha confirmado que ya se encuentra «un poco mejor, pero no recuperado». Su ingreso hizo saltar todas las alarmas debido al delicado estado de salud del cantante y las enfermedades crónicas que padece: diabetes y gota.

«Ha sido un susto tremendo, el mayor de mi vida, jamas pensé que me fuera a dar un ictus y realmente pensé que no salía de esta», lamenta en el post de Instagram Kiko Rivera. A la vez aprovecha para agradecer a «las enfermeras y equipo médico» que le han atendido porque le «han hecho sentir como en casa» y a «todo el mundo por haberse interesado» por su estado de salud . Y aunque ahora él no puede «estar con el móvil», asegura que «todos los mensajes de cariño» le llegan.

Una vez en planta, Kiko Rivera podrá recibir las visitas de sus familiares, que tal y como confirmaba ayer Irene Rosales, todos estaban al tanto y preocupados por el estado de salud del DJ. Isabel Pantoja puso rumbo ayer a Sevilla para acompañar a su hijo en uno de los momentos más duros de su vida y se espera que hoy llegue al hospital para ver a Kiko, aunque la relación madre e hijo se encuentra en un momento muy tenso.