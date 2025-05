Un juez fija para marzo de 2026 el juicio entre Blake Lively y Justin Baldoni

Joaquina Dueñas Martes, 28 de enero 2025, 15:07 Comenta Compartir

La tensión entre Justin Baldoni y Blake Lively sigue escalando cada semana un poco más. Un enfrentamiento que mantiene a Hollywood en vilo desde hace meses y sobre el que cada semana se van conociendo nuevos detalles. El último ha sido la filtración de un audio que el directo mandó a la coprotagonista de 'Romper el círculo', tan solo unos días antes de que el juez encargado el caso haya fijado marzo de 2026 como fecha para la celebración del juicio entre ambos.

Pero antes de que ambos artistas se encuentren en los tribunales, tendrá lugar una audiencia, el próximo 3 de febrero, una audiencia para considerar la solicitud de secreto de sumario que han pedido tanto la intérprete como su marido, Ryan Reynolds.

El enfrentamiento entre Blake Lively y Justin Baldoni comenzó hace un año durante el rodaje de la película 'Romper el círculo'. Fue durante la promoción del largometraje cuando surgieron las primeras informaciones respecto a las diferencias existentes entre el director y la actriz, que no llegaron a posar juntos cuando el filme estaba anunciándose.

Un enfrentamiento que se hizo aún más evidente cuando la actriz presentó una denuncia contra Baldoni alegando comportamientos inapropiados en el set. En ella, exponía que las actitudes del director le habían provocado «angustia emocional severa» y le acusaba de orquestar una serie de ataques mediáticos para «destruir su reputación».

Baldoni, por su parte, negó categóricamente tales hecho y los calificó de «malentendidos» y aseguró que nunca tuvo la intención de incomodar a nadie. Además, el director de la película decidió presentar una contrademanda contra su compañera y su marido por difamación y daños a su reputación profesional por 400 millones de euros.

Además de la fecha del juicio, la novedad de esta semana ha sido la filtración de una nota de voz enviada por Baldoni a Lively a las 3.24 horas de la madrugada en abril de 2023 en la que se disculpaba por las diferencias sobre el guion.

«Blake… ojalá esto no te despierte», comenzó diciendo el actor y director. «Hay tantas cosas que quiero decirte y espero que podamos hacer una videollamada o vernos en persona pronto… pero solo te voy a enviar algunas ideas. Quiero comenzar con una disculpa. Sin duda me quedé corto y trabajaste muy duro en eso, y la forma en que lo enmarcaste, y cómo eso te hizo sentir… Solo quería decirte gracias por compartir eso conmigo», continuó. «Eso requiere mucha confianza y vulnerabilidad, y me siento muy agradecido de que te sientas lo suficientemente segura como para decirme que así es como te sientes y compartirlo conmigo. La cagué», reconoció.

«Algo que debes saber de mí es que admito y me disculpo cuando fallo. Estoy lejos de ser perfecto. Soy un hombre con muchos defectos, como puede atestiguar mi esposa. La voy a cagar, voy a decir algo incorrecto, voy a meter la pata… pero siempre me disculparé y encontraré el camino de volver. Lamento haberte hecho sentir así. Debiste sentirte terrible. Seguro que lo haré mejor. No fue mi mejor fin de semana y debería haberle dado más tiempo», finalizaba su disculpa en un mensaje en el que también aprovechó para mecionar la visita que el actor hizo al ático de la actriz y su familia en Nueva York, donde se encontró con Reynols y con Taylor Swift, uno de sus grandes apoyos en estos difíciles momentos.

Cumpleaños de Baldoni

En medio de esta tormenta mediática, Justin Baldoni celebró su 41 cumpleaños el pasado 24 de enero con el apoyo público de su esposa y su madre. Ambas publicaron mensajes en redes sociales defendiendo el carácter del director. «La vida tiene sus momentos y también sus sorpresas. Si mantienes tu integridad, a pesar de todo, la justicia y la verdad brillarán. Te quiero más de lo que nunca sabrás. Feliz cumpleaños, mi niño precioso. Que Dios te siga bendiciendo con la verdad», escribió su madre en Instagram.

Su esposa, Emily Baldoni, por su parte, también subió una instantánea en la que aparece con sus dos hijos con un claro mensaje de apoyo: «Feliz cumpleaños, mi amor. Celebro el hombre, marido y padre que eres. Te elegiría una y otra vez».

