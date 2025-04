Jennifer Lopez y Ben Affleck firman su acuerdo de divorcio La pareja ha dado carpetazo oficialmente a un matrimonio que no llegó a los dos años de duración

Joaquina Dueñas Martes, 7 de enero 2025, 13:15

Jennifer Lopez y Ben Affleck han formalizado su divorcio, alcanzando un acuerdo tras varios meses de negociaciones. Tras un matrimonio que no llegó a los dos años de duración, su separación fue presentada oficialmente en agosto de 2024, coincidiendo con el segundo aniversario de boda. Tanto la cantante como el actor han decidido no recibir manutención conyugal y se han comprometido a mantener la propiedad de sus bienes personales, dando prioridad a los intereses de sus hijos, fruto de sus anteriores parejas.

Otro de los puntos que recoge el acuerdo de divorcio es que Lopez no quiere ser la señora Affleck y ha solicitado recuperar su apellido de soltera, que nunca desapareció de la esfera pública. Así, aunque la división de propiedades y otros detalles siguen siendo privados, cada uno obtendrá los beneficios propios producidos durante el tiempo que estuvieron juntos. No obstante, todavía queda por saber qué ocurrirá con la mansión que eligieron como hogar familiar y que no llegaron a disfrutar.

Este divorcio marca el fin de un romance que tuvo su primer capítulo en 2002, cuando estuvieron comprometidos antes de separarse. Tras varias décadas, su reencuentro y rápida boda parecía la historia de amor definitiva. Sin embargo, no pudo ser y decidieron tomar caminos separados. A pesar del fin de su relación, a la pareja se le ha visto junta en diferentes eventos familiares, puesto que mantienen el vínculo familiar que los hijos de ambos crearon durante su matrimonio.