Taylor Swift arrasa en los Video Music Awards de MTV con nueve trofeos

Taylor Swift arrasa allá por donde va. Y ayer no fue menos en la gala de los premios Video Music Awards de la MTV, donde se hizo con nueve trofeos de los once a los que estaba nominada. En la velada también se homenajeó a Shakira, que recogió el prestigioso premio «Video Vanguard» y protagonizó una espectacular actuación de 10 minutos repasando todos los éxitos de su carrera.

La artista estadounidense recogió el primer premio de la noche de la mano de del grupo masculino NSYNC, entre ellos Lance Bass y Justin Timberlake, que se reencontraban después de 16 años separados y del que ella era muy fan cuando era joven, tal y como confirmó en el escenario al asegurar que ella «tenía sus muñecos cuando era pequeña». No desperdició la ocasión para preguntarles si estaban preparando «algo nuevo». «Sois el pop personificado. Así que recibir esto de vuestras doradas manos pop, es demasiado», confesó.

Con 'Anti-Hero' se hizo con Canción del Año, Canción Pop, Mejor Dirección (el tercero que gana en esta categoría desde 2020), Mejor Cinematografía, Mejores Efectos Visuales y el más importante de la noche, Mejor Video del año. La cantante, que no podía estar más feliz y agradecida con este último galardón aseguró que «el hecho de que sea un premio votado por los fans significa mucho para mí». Es el segundo año consecutivo que la cantante gana el premio en esta categoría, el año pasado se alzó con la victoria por el vídeo de diez minutos de la canción 'All Too Well'.

Shakira posó con sus dos premios y actuó durante diez minutos. AFP

Taylor Swift suma 23 VMA con estos nueve galardones, solo superada por Beyonce que ostenta 26. Anoche la cantante igualó el récord de más galardones para el mismo artista en una noche. Esto se suma a su rotundo éxito con su gira mundial 'The Eras Tour' que está agotando entradas en todos los rincones del planeta y prevé batir récord de facturación superando los 1000 millones de dólares. En España dará un concierto en Madrid el próximo 30 de mayo 2024.

Sin embargo, Swift no actuó en la gala, pero sí lo hicieron Demi Lovato, Lil Wayne, Olivia Rodrigo, la presentadora Nicki Minaj y el rapero Sean 'Diddy' Combs, y, por supuesto, Shakira. La otra protagonista indiscutible de la noche se alzó con el trofeo Video Vanguard Award, uno de los galardones más prestigiosos del mundo. Solo un selecto grupo de artistas tienen este trofeo, entre ellos los Beatles, Madonna, Michael Jackson, The Rolling Stones, U2, Britney Spears, Beyoncé o Jennifer López. El año pasado se lo llevó Nicki Minaj. El éxito fue doble al convertirse en la primera artista sudamericana en ganar este premio. Shakira ganó en Mejor Colaboración con Karol G por 'TKM'.

Durante los diez minutos que duró su actuación dejó boquiabiertos a todos los asistentes a la gala. La artista hizo un repaso por su carrera, repleta de éxitos e interpretó 'Suerte', 'Hips Don't Lie', 'La Loba' y Ojos Así'. Lo mejor se lo reservó para el final y elevada sobre una plataforma cerró la noche con su popular tema con Bizarrap, 'Sesión 53', una de las canciones del año que acumula 616 millones de visualizaciónes. La última vez que cantó en ese escenario fue en 2005 con Alejandro Sanz. «Muchas gracias por ser mi ejército y ayudarme a librar todas las batallas», dijo Shakira refiriendose a sus fans. También tuvo unas palabras para sus hijos: «Me levantan el ánimo y me hacen sentir que mamá puede con todo».