Javier Bardem se abre por primera vez sobre la depresión posparto de Penélope Cruz

Javier Bardem, uno de los actores españoles más reconocidos en Hollywood, ha roto su habitual discreción y ha ofrecido una entrevista exclusiva al The New York Times en la que habla sin rodeos sobre un episodio complicado en su vida familiar: la depresión posparto que sufrió su esposa, la también oscarizada Penélope Cruz, tras el nacimiento de su primogénito Leo en 2011.

Bardem define la experiencia de ser padre como un «acto de amor» y una «experiencia trascendental y difícil». Sin tapujos, afirma: «El embarazo no fue tan malo. Fue la depresión posterior. No era capaz de manifestarlo, y era muy nuevo para ella». El actor confiesa su entonces impotencia para comprender la magnitud del sufrimiento que atravesaba Cruz: «Desafortunadamente, no pude comprender la dimensión de lo que era. Pero más tarde lo entendí». Y no duda en elogiar su fortaleza: «Es una mujer increíble, valiente, fuerte y hermosa que pudo compartirlo».

Bardem recuerda que, hace 14 años, Penélope se preguntaba en silencio si era «normal» sentirse mal justo después de dar vida: «¿Está bien compartir esto con mi esposo? ¿Está bien sentirme así cuando se supone que debo sentir lo contrario?». Ante esta confesión, el actor reconoce su responsabilidad por no haber sido capaz de ofrecer un acompañamiento más adecuado en aquel momento.

Más allá de hablar de su pareja, Bardem también ha sido sincero sobre sus propias dificultades emocionales. A los 37 años, tras una ruptura mientras rodaba No es país para viejos, atravesó un período de profunda tristeza: «Me sentía desconectado de los placeres de la vida. Nunca llegué a un punto en el que pensara cosas oscuras, sino que estaba triste. Me costó un tiempo salir de ahí». Según él, fue su compañero Josh Brolin quien, con pequeños gestos, como abrir cortinas y salir a pasear, le devolvió la claridad mental: «Cuando terminé la película era una persona diferente».

La entrevista también sirve como marco para que Bardem hable de su vida familiar y sus orígenes: reside en Madrid con Penélope y sus dos hijos, Leo (nacido en 2011) y Luna (2013). Ahora se encuentra en Atlanta, rodando la serie El cabo del miedo para Apple TV+, donde ha hecho un esfuerzo por mantenerse conectado con su familia. De hecho, Bardem revela que lleva consigo cartas manuscritas y dibujos de sus hijos.

En este sentido, el matrimonio, con agendas cargadas de compromisos profesionales, tiene un acuerdo para no pasar más de dos semanas consecutivas separado. De hecho, cuando Bardem estuvo 21 días alejado de los suyos en el rodaje de Ser los Ricardo, asegura que «mi cuerpo estaba experimentando reacciones físicas de dolor y tristeza».

Además, el actor aprovecha la entrevista para recorrer su trayectoria profesional y personal, rememorando el inicio de su amor con Cruz, que comenzó a fraguarse en Jamón, jamón, cuando ella tenía 17 años y él 22. «Nos conocimos en la prueba de vestuario (…) nos miramos y supongo que pasó algo. Algo que no tiene explicación y va más allá de la lógica y el razonamiento», cuenta. Un episodio sobre el que también se pronunció en su día la oscarizada actriz española: «Cuando lo vi por primera vez, supe que íbamos a estar juntos. Yo le conozco desde hace 33 años (…) simplemente lo sabes».

Tras aquel primer encuentro, sus vidas siguieron caminos separados durante 15 años. No fue hasta el rodaje de Vicky Cristina Barcelona (2008) cuando volvieron a coincidir por un tiempo, estando, por fin, los dos solteros. «Tuvimos nuestro momento allí. Más tarde, tuvimos otro. Pero ella estaba con alguien o yo estaba con alguien. Éramos muy jóvenes, y no era el momento, pero entonces llegó, lo supimos e intentamos evitarlo», recuerda. «Era complicado. Ella es actriz. Yo soy actor. Ella viaja. Yo viajo. ¿Cómo lo haces?», se pregunta.

Fue en la última noche de rodaje cuando Bardem se decidió: «Oye, por cierto, que me gustas», le dijo él, y la respuesta de ella no se hizo esperar: «Ya era hora, atontao». «Tomamos un par de copas y ya han pasado 18 años», bromea el actor. «Compartimos el hecho de que nos conocimos antes de todo el ruido, antes del éxito y antes de que nadie nos viera con otros ojos… Tú me ves, yo te veo. Eso es importante», reconoce.