Isabel Pantoja escondió tres fincas de la herencia de Paquirri durante 40 años La cantante no ha hecho aún el cambio de titularidad de las propiedades

Joaquina Dueñas Miércoles, 26 de febrero 2025, 15:59 | Actualizado 16:12h.

El pasado fin de semana, el abogado de Francisco y Cayetano Rivera Ordoñez, Joaquín Moeckel, levantaba la liebre en el programa 'D Corazón' al desvelar que 40 años después del fallecimiento de Francisco Rivera 'Paquirri', todavía hay propiedades a nombre del diestro. Con esa pista, la revista Lecturas ha ofrecido este miércoles nuevos pormenores sobre esa parte del legado del torero: tres fincas que Isabel Pantoja heredó en su día pero que nunca puso a su nombre.

Así, en el registro de Medina Sidonia, constan tres parcelas adyacentes a Cantora de las que 'Paquirri' sigue siendo titular. Tres terrenos que, gracias a no estar bajo la titularidad de la tonadillera, han podido esquivar los diferentes embargos que, sin embargo, sí que han sufrido otros de sus inmuebles, incluida la propia finca de Cantora. La revista sostiene que «nadie, salvo Isabel, sabía que Paquirri había querido expandir su finca preferida con las tierras que han permanecido ocultas hasta hoy».

El cambio de titularidad no es obligatorio, según ha explicado el letrado de Francisco y Cayetano: «Es lícito, pero tiene su maldad», ha apuntado. «Imagínate que la señora Pantoja tiene deudas y sus acreedores quieren cobrar. No pueden. Hay cosas, pero no las ha puesto a su nombre», ha precisado.

En este sentido, el público conocimiento de la existencia de estas fincas podría acarrear a Isabel Pantoja nuevos quebraderos de cabeza ya que hay acreedores de la tonadillera que no han podido cobrar sus deudas ya que sus bienes están trabados por hipotecas o por impagos a la Agencia Tributaria y que podrían reclamar sus derechos económicos. El artículo 1911 del Código Civil establece el principio de responsabilidad patrimonial universal, por el que el deudor responde de sus obligaciones con todos sus bienes, presente y futuros. Además, el 592 y siguientes del la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) regulan la posibilidad de que el acreedor investigue el patrimonio del deudor y solicite al tribunal que requiera información a entidades públicas y privadas sobre sus bienes.

Isabel Pantoja lleva años acorralada por las deudas. Su última decisión de abandonar su refugio gaditano de Cantora y trasladar a Madrid su centro de operaciones para su Gira 50 Aniversario tiene que ver con ese objetivo de sanear sus cuentas, al igual que el proyecto de una serie sobre su vida. Sin embargo, esta misma semana, Lorena Vázquez revelaba en 'Espejo Público' que el hotel de Gran Canaria en el que la artista se alojó mientras estuvo acompañando a su sobrina a sobrellevar el ingreso hospitalario de su hija Alma le reclama entre 5.000 y 6.000 euros.

«Ya han hecho hasta cuatro peticiones a Isabel Pantoja para que pague lo que debe», contó la colaboradora en 'Espejo Público'. Según señaló, estaría pendiente el pago de servicios adicionales y de algunas de las noches de hotel: «Ha pagado solamente una parte de esa estancia. Ella tenía pensado pasar solamente el fin de semana. Finalmente, decide quedarse más días, y hay una serie de extras que no se han pagado».

Hace poco más de un año, 'TardeAR' ponía sobre la mesa algunos de los datos financieros de la cantante que tenía una hipoteca compartida con su hijo sobre la finca de Cantora de 2,7 millones euros, además de una deuda con Hacienda de 1,1 millones, a lo que había que sumar otras deudas personales de Isabel con Hacienda de más de 400.000 euros. Igualmente, recientemente se ha conocido que un matrimonio de Córdoba le reclama 80.000 euros que le habría prestado hace más de una década para hacer frente a parte de esas deudas con la Agencia Tributaria. Más suerte tuvo la conocida como Loli 'la quiosquera', a quien Isabel abonó a finales de 2024 los más de 80.000 que le debía y que le reclamaba judicialmente.