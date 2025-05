Irina Shayk, la nueva 'zarina'

Gloria Salgado Madrid Domingo, 11 de diciembre 2022, 00:28 | Actualizado 08:10h. Comenta Compartir

El Muelle de la Batería de La Coruña se convirtió en el epicentro mundial de la industria de la moda el miércoles 16 de noviembre. El motivo fue la inauguración de la primera gran exposición sobre el trabajo del prestigioso fotógrafo Steven Meisel. Y todo gracias a la presidenta de Inditex, Marta Ortega. La anfitriona de la velada contó con la asistencia de destacadas personalidades del mundo de la moda, entre las que destacaron las supermodelos Naomi Campbell, Christy Turlington, Natalia Vodianova, Amber Valletta, Karlie Kloss, Karen Elson, Coco Rocha o Irina Shayk. La 'top' rusa se mostró mucho más relajada y sonriente de lo que acostumbra. Y ahora, tres semanas después, se desvela que es la nueva imagen de Zara.

Porque está claro que Zara ya no es lo que era desde que Marta Ortega está al timón del buque insignia de Inditex. Con unos editoriales de moda que ya los quisieran para sí grandes casas de moda, los fotógrafos que inmortalizan las campañas del imperio gallego son los mismos que trabajan para 'Vogue' o las firmas de lujo más deseadas. Lo mismo ocurre con las modelos que se ponen ante su objetivo. Al listado de grandes como Kate Moss, Anja Rubik, Cara Delevingne, Toni Garrn, Lara Stone, Carmen Kass, Kaia Gerber, Amber Valletta, Daria Werbowy, se suma ahora Irina Shayk.

La cotizada modelo está en la cresta de la ola desde que en 2007 apareciese en bikini en la revista 'Sports Illustrated', de la que acabó siendo portada en 2011, convirtiéndose en la primera rusa en hacerlo.

Su historia en la industria, como la de muchos de los rostros más relevantes de la moda, surgió de una casualidad. Nacida Irina Valérievna Shaijlislámova en un remoto pueblo ruso el 6 de enero de 1986, fruto del matrimonio de un minero y una profesora de piano, acompañó a su hermana Tatiana a una escuela de modelos, donde su físico no pasó desapercibido para el agente que descubrió anteriormente a Natalia Vodianova.

Un año después ya estaba instalada en París, siendo fichada poco después por la agencia Elite Barcelona. Desde entonces ha paseado su 1,78 de estatura por las mejores pasarelas del mundo, mientras que su rostro felino y su físico exuberante han copado las portadas de las revistas más conocidas y ha protagonizado las campañas de las firmas más deseadas.

Personaje de un videojuego -Mila Belova en 'Need for Speed: The Run'- e inspiración para una canción de Kanye West -la nombra en su canción 'Christian Dior denim flow'-, Shayk se hizo viral al desfilar en 2016 embarazada para Victoria's Secret.

Embajadora durante dos años de otra firma de lencería, la italiana Intimissimi, ahora lo es de Zara con una colección cápsula de esas que gustan a Marta Ortega. Y a sus clientes. Nueve prendas fluidas inspiradas en el corte y drapeado de diseños tradicionales de culturas históricas, como la griega o la egipcia, para reinterpretarlos y acercarlos a los códigos actuales.

A través de una silueta enfatizada y una paleta cromática predominantemente negra, las piezas generan una sofisticada interacción entre el cuerpo y la ropa que lo envuelve. Una conversación entre lo visible y lo oculto, con la intención de suscitar un impacto sutil, sensual e inteligente.

Con precios que oscilan entre los 39,95 y los 99,95 euros, las apetecibles prendas de la colección 'A New Sensuality' (Una nueva sensualidad) son algo más económicas que las de la colaboración de Zara con el diseñador estadounidense Narciso Rodríguez. Entonces se versionaron los clásicos del modista, autor del traje de novia de Marta Ortega en su primer matrimonio, hace ya una década, con el jinete Sergio Álvarez Moya. También son más asequibles que las que oferta de forma puntual en la línea 'Atelier', con la que acerca al lujo a la marca textil de bajo coste más conocida del mundo.

Y precisamente para dar a conocer la última colección de Zara a nivel global, la imagen se ha dejado en manos de Mert & Marcus, nombre por el que son conocidos los fotógrafos Mert Alaş y Marcus Piggott, autores de la última campaña de la casa de lujo Gucci y de la de Versace, protagonizada por la actriz británica Lily James.

Suyas también fueron las fotografías de Penélope Cruz para Loewe, en 2013, las de Madonna para su álbum 'MDNA' o las de Lady Gaga para la portada del 120 aniversario de 'Vogue USA'.