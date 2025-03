Una influencer reacciona a un vídeo viral que tilda a Extremadura como la peor comunidad de España

Ana Isabel Padilla Macías Lunes, 3 de marzo 2025, 10:28 Comenta Compartir

Son muy habituales los vídeos que realizan muchos creadores de contenido a pie de calle preguntando diferentes cuestiones a los viandantes con los que se cruzan, desde preguntas de cultura general hasta los gustos personales de cada uno refiriéndose a temáticas de diferente índole.

En uno de los muchos vídeos por el estilo que se pueden encontrar en las redes sociales un chico pregunta a quienes se encuentran sobre la comunidad más fea de España y entre las diferentes respuestas, una chica asegura que es Extremadura.

«Secarral» y mala «economía» son los conceptos que la chica asocia con Extremadura. Facebook

«¿Cuál es la peor comunidad autónoma? ¿La más fea?» pregunta el entrevistador, a lo que la chica le responde sin dudar ni un solo segundo «Extremadura», para continuar explicando su respuesta diciendo que es un «secarral» y tiene una «economía de mierda».

A esta respuesta ha querido responder la influencer extremeña Merche Gutiérrez, quien lleva siempre a su tierra por bandera y le da publicidad en sus muchos vídeos cada vez que tiene ocasión y no ha dudado en parar de celebrar los carnavales y, con su disfraz aún puesto para aclarar un par de cosas sobre la comunidad autónoma de Extremadura.

«Secarral, secarral el que tienen algunas entre las piernas», dice Merche con su habitual e inconfundible tono irónico, «Eso sí que no se puede aguantar», sigue diciendo. «Ay hija mía de mi vida el día que tú te enteres que Extremadura es la comunidad autónoma con mayor superficie de agua dulce, eso no lo sabías, ¿verdad? Y alguna que otra cosina más pero que no te voy a explicar porque no quiero yo que te explote la cabeza. Y referente a la economía, ándate con ojo porque no somos nosotros mucho de aparentar pero eso no quiere decir que no tengamos nuestras perrinas bien guardás», asevera con esos dos vocablos tan extremeños.

«Uy secarral, seca, seca, seca se te ha quedado a ti la lengua y la cabeza después de decir esa barbaridad» finaliza Merche.

El vídeo ha recibido una gran cantidad de reacciones y comentarios, muchos de ellos de extremeños que exponen las diferentes bondades de la tierra extremeña, como uno que señala «La tierra más bonita, con más conquistadores, con unos carnavales de Badajoz que se viste todo el mundo y son muy participativos, con una Semana Santa como la de Jerez de los Caballeros, los famosos empalaos de Valverde una feria del queso en Trujillo una del Jamón en Jerez de los Caballeros, de vino y la aceituna en Almendralejo, la feria del ganado más importante de España en Zafra ,el mejor cerdo ibérico, mejor cava el extremeño, mejor tomate el de Miajadas, mejor cordero el de la zona de Castuera, con denominación Corderex ,el mejor bombón de higo en Almoharin, aceite de Monterrubio, dulces como Bollo Turco de Jerez de los Caballeros, técula mécula, de Olivenza, bollos de pascua en Alburquerque, mejor turrón, en Castuera, monumentos romanos, mejor teatro clásico, el del teatro romano de Mérida. En cuanto a lo de seca, es la región con más pantanos de España, playas de agua dulce y piscinas naturales. Y no sigo hablando porque no acabaría».

También personas de otras comunidades han comentado defendiendo la comunidad que la chica define como «secarral», «Extremadura es preciosa me encanta la conozco desde hace unos 20 años y todos los años la tengo que visitar , sobre todo Cáceres la Sierra de Gata, el Valle de Ambroz.... Maravillas !!!! Siempre digo si tuviera que vivir en un lugar que no sea costa (vivo en Asturias) sería sin duda Hervás.... Estoy enamorada de toda esa zona o la zona de San Martín de Trevejo vaya puta maravilla!!! No saben lo que dicen».

Una influencer extremeña enamorada de su tierra

Merche Gutiérrez es una creadora de contenido e influencer proveniente de Coria y casada con un emeritense, con lo que en su casa de Valladolid está muy presente Extremadura. Esta extremeña demuestra en muchas ocasiones estar enamorada de su tierra y la pone en valor cada vez que tiene la oportunidad, como no dudó en hacer en cuanto se encontró con este vídeo.

Esta influencer, en lugar de mostrar una vida de ensueño como se acostumbra en redes, enseña diferentes situaciones a las que se enfrentan la mayoría de las personas con hijos. La sinceridad y la gracia con la que cuenta cada situación cotidana a la que se enfrenta, las mismas a las que se hacen frente cada día en cada casa pero que no suelen exponerse en redes, cuenta con un gran número de seguidores en sus redes sociales, cosechando importantes números como 182.000 seguidores en Instagram, 284.000 en Facebook y unos astronómicos 828.700 en TikTok.