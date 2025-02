Iker Casillas y Sara Carbonero viajan juntos a Portugal

joaquina dueñas Miércoles, 22 de diciembre 2021, 10:13 | Actualizado 13:30h. Comenta Compartir

El pasado mes de marzo, Iker Casillas y Sara Carbonero anunciaban su separación. Sin embargo, desde el principio aseguraban que dejaban de ser pareja pero no familia ya que tienen dos hijos en común, por lo que no han dudado en pasar tiempo juntos durante estos meses. Tardes de juegos de mesa, celebraciones de cumpleaños y otras ocasiones en los que los cuatro se han reunido para que los pequeños vivan con la mayor normalidad posible la separación de sus padres. Ahora, se suma una escapada a Portugal donde vivieron mientras el deportista militaba en las filas del Oporto.

La revista Semana cuenta la noticia en exclusiva y señala que se han alojado en el mismo hotel, aunque han intentado entrar y salir siempre por separado para no facilitar ningún tipo de testimonio gráfico.

En este tiempo separados, tampoco han renunciado a dedicarse bonitas palabras a través de las redes sociales. El último, el piropo que el exportero del Real Madrid dedicaba a su exmujer a principios de noviembre: «¡Muy guapa!», escribía Iker acompañando el mensaje con el emoticono de corazones en los ojos bajo una foto muy otoñal en la que Sara aparecía rodeada de hojas caducas, con su melena suelta, un jersey verde y una falda estampada en tonos ocre.

Y es que, tal como dijeron, su amor de pareja ha tomado «caminos distintos pero no lejanos». Tan poco lejanos que fuentes próximas a la pareja especulan con una posible reconciliación en un futuro no muy lejano. Lo que no sabemos es qué pensará de esta escapada a Portugal Kiki, el hermano de Estrella Morente, al que se ha relacionado con Sara Carbonero durante los últimos meses.

No es la primera vez que surgen rumores de una segunda oportunidad en torno a esta pareja. El pasado verano coincidieron en la boda de una prima materna de Sara, Laura Muñoz, y también fueron vistos desayunando en una cafetería cerca del que había sido su domicilio familiar. Estos encuentros han hecho que recurrentemente se hable de su posible regreso a pesar de que ellos, siempre discretos, no se han pronunciado nunca al respecto.