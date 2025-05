El extremeño Christian Acedo será reconocido como Mejor Estilista de España

Ana Isabel Padilla Macías Viernes, 16 de mayo 2025, 18:11 | Actualizado 18:29h. Comenta Compartir

En Extremadura hay talento, y mucho, un hecho que no se pone en duda y que ahora ha vuelto a hacerse patente con la entrega de los Premios Grandes Talentos en una gala en la que será un extremeño, Christian Acedo, quien recibirá el galardón al Mejor Estilista a nivel nacional en Peluquería y Maquillaje.

Como el propio Christian ha explicado, le informaron que había sido seleccionado para recibir el premio a través de un email que recibió mientras hacía la compra con su madre y poco después le llamaron para darle más información, si bien no dijo nada ya que, como señala, «yo en este sentido, aunque en mi vida personal soy una persona muy extrovertida, en el tema laboral me da vergüenza que me alaguen, o mejor dicho, me siento abrumado cuando me alagan tanto por el trabajo porque yo lo veo como un trabajo, no como algo grandioso. Es trabajo simplemente, todos trabajamos y es trabajo, en ese sentido yo peco un poco de no valorarlo lo suficiente», a lo que añade que si hubiera sido por él no lo hubiera publicado, sino que hubiera subido alguna foto después de recoger el premio, pero la agencia con la que trabaja le dijo que tenía que anunciarlo porque era «un mérito».

El estilista cacereño estudió el grado medio de Peluquería y el superior de Imagen Personal en Badajoz y después se desplazó a Madrid donde realizó formaciones de Máster de Maquillaje, de Maquillaje Social, de Caracterización, de Efectos Especiales, de Aerografía y luego en Barcelona también ha recibido distintas formaciones complementarias con las que ha seguido avanzando y creciendo como profesional.

Acedo, quien vive y trabaja en Malpartida de Cáceres, su localidad natal, estará en la gala que se celebrará en Madrid el próximo 19 de junio y en la que se reconocerá el gran trabajo que lleva a cabo este joven de tan solo 32 años de edad tanto en el salón de belleza que tiene en la Plaza Mayor de Malpartida de Cáceres como por toda la geografía nacional, desplazándose en multitud de ocasiones para diferentes eventos.

Desde su peluquería se desplaza para hacer bodas por toda Extremadura y parte de España, «a cualquier punto de la península del que nos llamen, pero yo luego todas las semanas trabajo en Madrid, Barcelona y demás y ahí voy a hacer rodajes de tv, de cine, estilismos cuando hay premios, he estado en los Goya, en los Premios Feroz, en el Benidorm Fest… de manera particular o a través de agencias, según sea el trabajo, pero todas las semanas viajo por trabajo pero siempre vuelvo a casa porque tengo el salón en Malpartida».

Sobre dejar su localidad, Acedo lo tiene claro. «No me planteo irme de Malpartida porque estoy muy feliz en mi pueblo. Ya he estado viviendo fuera cuando estaba estudiando. Sé lo que es vivir fuera y mientras que la salud me lo permita y mí tiempo también pues no me cuesta irme a coger un medio de transporte o coger mi coche para irme a otra ciudad a hacerlo».

El malpartideño apunta además que una ciudad más grande no implica más trabajo. «No es que te llamen, sino que te llamen y permanezcas en el tiempo, porque te pueden llamar pero que no les gustes y a la próxima llamar a otra persona, será por peluqueros y estilistas en España…, pero si respondes, les gustas y eres una persona comprometida y profesional te van a seguir llamando».

Además, sobre los desplazamientos, señala que no es el suyo el único trabajo en el que hay que desplazarse, «y al fin y al cabo el trabajo no viene a la puerta de casa, tú tienes que buscarlo y yo he llamado a mucha puertas y hay muchas que me han cerrado y otras no se han abierto, pero ahí está la constancia y la perseverancia y la constancia de una persona, el espíritu de crecimiento para tú seguir tocando las puertas, entonces yo toco puertas todos los días y he de decir que mayormente no me las abren nunca», apunta entre risas.

Entre premios y estrellas

Este no es el primer premio que el malpartideño recoge ya que ha sido también galardonado con 4 premiosWedding Awards consecutivos entre los años 2021 y 2024, unos premios que otorga la plataforma europea Bodas.net relacionados con el estilismo nupcial en el que está especializado.

El ganador del premio a Mejor Estilista trabaja además con muchas celebridades maquillándolas y creándoles estilismos para sesiones de fotos o para prepararles para las alfombras rojas como hizo en los últimos premios Goya y Feroz, donde maquilló a artistas como María Castro, María Arnal o Victoria Caro, entre otros, además de estar en el Festival Benidorm Fest y ha participado además en rodajes de grandes marcas como Tous, Givency o YSL.

El malpartideño es cada vez más conocido entre los artistas del panorama nacional habiendo trabajado a lo largo de los años con artistas como Mary Bass, la voz de Nebulossa, Melody, María Isabel o Natalia, de Operación Triunfo, con quienes comparte una gran relación.

En sus redes sociales Christian comparte momentos junto a los artistas con los que trabaja. Cedidas

Además trabajó como estilista en el rodaje de la última temporada de la serie de HBO'Juego de Tronos', la cual grabó en varias localizaciones extremeñas, entre ellas en Los Barruecos de Malpartida de Cáceres, así como en otras dos temporadas de 'La Casa del Dragón'.