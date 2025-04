Nicholas Sparks (Omaha, EE UU, 1965) es uno de los autores de romance más admirados del mundo, hasta el punto de vender más de 105 ... millones de copias de sus libros y ser traducido a más de 50 idiomas. Prolífico como pocos, la gran mayoría de sus libros se ha convertido en adaptaciones cinematográficas y ha firmado un contrato con Universal para llevar al cine sus tres últimas novelas.

Dispuesto a convertirse en el Stephen King del romance, el autor de 'El viaje más largo', 'El diario de Noa' o 'Cuando los deseos se hacen realidad' reconoce en esta entrevista en exclusiva su afinidad por el género romántico y su pasión por Carolina del Norte. Su última novela publicada en España es 'Un mundo de ensueño'.

–¿Por qué le gusta escribir del primer amor?

–Llego a creer que todos recuerdan su primer amor porque las emociones que lo acompañan se experimentan por primera vez en ese momento. Si esa relación dura o no a largo plazo es irrelevante. No importa. El primer amor siempre nos enseña algo sobre nosotros mismos.

–Cuando se escribe sobre un personaje que padece una enfermedad, como ha hecho en diferentes libros, ¿se debe tratar de manera diferente?

–No necesariamente. Creo que es más importante ser honesto y que todos los personajes describan sus sentimientos con honestidad. Ellos cobran vida cuando sientes que sabes quiénes son y eso es lo que trato de hacer como escritor.

–¿Cómo cobran vida sus historias?

–Esa es una pregunta difícil porque el desarrollo de cualquier novela no es un influjo repentino de miles de ideas perfectas. Es una idea. Luego elijo el tema, el personaje o alguien me ha contado una experiencia de su vida, pero siempre empiezo con una idea. Después, voy agregando otra idea que creo que hace que la primera idea funcione y otra idea... así hasta conseguir un boceto de una pequeña parte de la novela; el resto viene mientras escribo.

–Usted se acerca cada vez más a la fe como parte de una historia romántica. Antes solía incluir la espiritualidad o incluso fantasmas.

–Creo que la espiritualidad es, de alguna manera, un aspecto de cualquier historia de amor. Para mí, el amor, en cualquiera de sus formas, es como el fuego de donde surge el espíritu. Esa es mi creencia y es por eso que las personas están tan agradecidas por aquellos que les muestran amor, cuidado, preocupación o amistad. Es ese algo mágico que palpita entre ellos. Algo que no existe con nadie más en el mundo, pero no todos lo aprecian porque es muy difícil de conseguir.

–Escribiendo historias románticas se puede decir que el amor, hoy en día, ha perdido protagonismo porque la gente parece olvidarse de apreciar la vida.

–Creo que es fácil, en el mundo de hoy, ocuparse con cosas superfluas y no dedicar momentos para estar agradecidos por las cosas que realmente importan, por las personas que realmente importan. Cuando uno se toma tiempo para reflejar los sentimientos asociados con esa reflexión, el resultado es maravilloso y muy poderoso.

–Ha convertido a Carolina del Norte en un paraíso para vivir el amor.

–La parte este, cerca del océano, es única. A diferencia de casi cualquier otro Estado, todas las grandes ciudades están ubicadas lejos del océano debido a los huracanes, por lo que cuanto más te acercas a la costa, más pequeños son los pueblos y hay una gran diferencia entre las ciudades y las pequeñas localidades. En los pueblos pequeños, la vida es más lenta y tiendes a conocer a un mayor porcentaje de tus vecinos.

–No deja de escribir sobre estos lugares y sobre sus habitantes.

–Para mí, hay algo especial en eso. Vivo en un pueblo pequeño y me encanta. Siempre trato de encontrar razones por las que me gustan las pequeñas ciudades de Carolina del Norte y lo expreso en mis novelas. Cuando escribí mi primera novela, 'El diario de Noa', la ubiqué en Carolina del Norte y había un elemento romántico muy fuerte en la historia. Pero, después de ese libro, tomé la decisión de tratar de hacer que mis siguientes novelas fueran diferentes. Desde entonces he escrito obras con elementos de misterio o de peligro, en primera persona o en tercera. Tratando de variar lo más posible para que los lectores sientan que están recibiendo algo nuevo. Pero, al mismo tiempo, mantengo un par de cosas iguales: un elemento romántico y Carolina del Norte.

–Leí en una entrevista suya que quería ser para el género romántico lo que Stephen King es para el género de terror y me preguntaba si está en ese camino de dar forma a la novela de amor moderna.

–No sé. Realmente solo trato de escribir la mejor novela que puedo cada vez que me siento a escribir y no me preocupo demasiado de nada más. Creo que tratar de escribir una buena novela es un reto lo bastante difícil.

–Ha firmado un contrato con Universal para convertir en películas sus últimas novelas. ¿Tiene tiempo para producir películas y escribir?

–Reconozco que estoy bastante ocupado, pero tengo la suerte de que puedo escribir en cualquier lugar; en interiores, en exteriores o en una habitación de hotel.Con los años he aprendido a priorizar.Así que, a veces, escribir la novela es lo importante que tengo que hacer ese día, otras veces es trabajar en la película y en otras ocasiones es trabajar en el musical de 'El diario de Noa' que llegará a Broadway (en principio, marzo de 2024). Lo más importante es priorizar sin dejar de escribir una novela cada año.

–¿Ha cambiado su escritura después de conocer más en profundidad un medio como el cine? ¿Es ahora más visual con la esperanza de poder trasladar esa historia a la gran pantalla?

–Es interesante. La mejor manera de responder es que sí. Se han hecho tantas películas adaptadas de mi trabajo que ahora, cuando concibo la historia de una nueva novela, pienso en posibles películas. Quiero que sea una historia fresca y original. No solo como libro, sino también como película. Por ejemplo, nunca escribiría una historia de amor ambientada en el Titanic porque, aunque no haya una novela importante, como película es bastante grande. Trato de pensar en una historia que sea original en ambos medios, como novela y como película. Cuando termino con el libro y es el momento de convertirla en una película, pienso en el momento de hacer la mejor película posible.

Lector empedernido

–¿Le gusta involucrarse en el proceso de producción?

–Sí y no. La producción me permite trabajar con personas creativas inteligentes y maravillosas, pero, a veces, no tengo tiempo para hacerlo. Yo miro mi calendario y, si tengo tiempo, me involucro como productor, si no tengo que rechazar la oportunidad.

–Usted lee cien libros al año. ¿Por qué es importante leer?

–Llevo leyendo cien libros al año desde que tenía 25 años. Creo que la lectura es necesaria para seguir mejorando mi capacidad como escritor y, al mismo tiempo, simplemente amo leer. Amo una buena historia, amo perderme en un libro y es verdaderamente para mí una de las grandes alegrías de la vida, aunque no vuelva a escribir nunca más, leeré, leeré y leeré.

–¿Ha estado alguna vez en España?

–He estado en España creo que tres veces en varias giras de libros. He estado en Madrid, Barcelona y otros lugares y he conocido a lectores maravillosos. Siempre ha sido una experiencia maravillosa.

–¿Tiene algún autor español favorito?

–Me encanta 'La sombra del viento' de Carlos Ruiz Zafón.