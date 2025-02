Enrique desafía el proyecto monárquico de Carlos y Guillermo

El príncipe Enrique sitúa el inicio de 'En la Sombra' en los jardines de Frogmore, la finca a medio kilómetro del castillo de Windsor que ... eligió como morada tras casarse con Meghan Markle. Se ha citado en secreto, con su padre Carlos y su hermano Guillermo, tras el entierro del duque Felipe de Edimburgo, con ánimo de discutir las razones de su huida a Estados Unidos hace tres años. «Vine a estos jardines porque quería paz. Quería paz por encima de todo», recuerda de ese día frío de abril de 2021.

El espíritu de su madre Diana ronda esta y las siguientes páginas del libro, cuyas explosivas confesiones suponen un reto al proyecto de reforma monárquica. En Frogmore se levanta el mausoleo de la reina Victoria y el príncipe Alberto, y un terreno consagrado a su vera da sepultura a sus descendientes. Enrique eligió su tumba allí antes de partir a Afganistán, donde según revela en el libro mató a «25 talibanes» desde helicópteros de la RAF.

El príncipe habla de su frustración al comprobar que su padre y su hermano llegaron tarde y «preparados para la batalla», con Willi (como llama a Guillermo) reacio a escuchar una sola palabra. Se enzarzaron en la primera de muchas riñas fraternales que narra en el libro, incluido un altercado supuestamente violento, en torno a la duquesa de Sussex en 2019. «Fue tan acalorado que Pa (Carlos) levantó su mano. ¡Basta! Se interpuso entre nosotros y mirando a nuestras caras enrojecidas dijo: 'Por favor, chicos, no hagáis que mis últimos años sean una miseria'. Su voz sonó ronca, frágil. Para ser sinceros, sonó a viejo», escribe.

El duque se presenta como el inconformista 'Spare' (título en inglés), el enrabietado segundón y repuesto del heredero en el argot monárquico. El libro es su respuesta al rechazo de sus propuestas de cambio frente al acoso de los medios, la oportunidad perdida de no arropar a una mulata dentro de la institución y la falta de protección familiar que le empujaron a ir a California. «Si ellos no sabían porqué me fui, quizá ni siquiera me conocen. Quizá nunca me conocieron realmente», lamenta.

En el libro desmenuza episodios personales de su hermano, su cuñada, su padre y la reina consorte. Rompe abiertamente con el ejemplo de su abuela, Isabel II, quien actuó en público bajo el dictamen de «Nunca quejarse, nunca explicar» asuntos palaciegos. Es la estrategia que hoy día mantienen el rey y el heredero.

Enrique describe como «episodio humillante» su estreno sexual, a cielo raso con 17 años, «con una mujer mayor a la que le gustaban los caballos y que me trató como a un joven semental. La monté rápidamente, tras lo cual me dio unos azotes en el culo y me echó. Uno de mis muchos errores fue que sucediera en un campo, detrás de un pub muy concurrido. Sin duda alguien nos había visto», cuenta.

Drogas y fiestas

«Consumí cocaína algunas veces a los 17 años», escribe al rememorar una vez que le ofrecieron «una raya» en una cacería. «No fue muy divertido y no me hizo sentir especialmente feliz como a los demás, pero me hizo sentir diferente, y ese era mi principal objetivo». Del muy criticado disfraz de nazi que vistió en una fiesta, alega que Guillermo y su entonces novia Kate Middleton (Catalina) aprobaron la elección. Expresa remordimiento y se avergüenza de su ignorancia: «No quise hacer daño a nadie».

A los hermanos Windsor les costó aceptar la entrada de Camila Parker Bowles en la familia. Era la «otra mujer» que tuvo un «papel fundamental» en el fracaso matrimonial de Carlos y Diana, pero ambos relajaron la guardia tras conocerla formalmente. «Te apoyamos», dijeron al ahora rey, «Aprobamos a Camila. Pero, por favor, no te casas con ella. Estar juntos sin más». Él no respondió y ella, alega su hijastro, inició una campaña mediática para ganar la mano de su viejo amor y «eventualmente la Corona».